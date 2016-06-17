Як соратники Путіна Дерипаско та Приходько на яхті з повіями розважалися

Це ганьба. Сором і дно. Ну і корупція, звичайно ж

Мовою оригіналу Сегодня у меня для вас новое расследование. Я переписывал сценарий к этому ролику раз триста. Потому что практически невозможно описать словами (приличными) то, что мы обнаружили. Это позор. Стыд и дно. Ну и коррупция, конечно же. Все началось с инстаграма странной белорусской девушки, которая объявила на меня

Олексій Навальний Російський опозиційний політик

Олексій Навальний

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Це ганьба. Сором і дно. Ну і корупція, звичайно ж

Мовою оригіналу

Сегодня у меня для вас новое расследование. Я переписывал сценарий к этому ролику раз триста. Потому что практически невозможно описать словами (приличными) то, что мы обнаружили. Это позор. Стыд и дно. Ну и коррупция, конечно же.

Все началось с инстаграма странной белорусской девушки, которая объявила на меня «секс-охоту», а закончится международным скандалом. Безграничный дебилизм тех людей, которые в прошлом году прислали к нам в штаб непонятных девиц в латексных трусах, помог нам за руку поймать крупнейшего российского чиновника, который отдыхает на яхте олигарха вместе с проститутками.

Ни слова больше. Смотрите ролик. В ролях — зампред правительства Сергей Приходько, олигарх Олег Дерипаска и девушка из эскорт-агентства Настя Рыбка.

Обычно тех, кому не хочется смотреть, я призываю почитать письменную версию расследования ниже. Сегодня же я настоятельно рекомендую вообще всем и посмотреть, и почитать. В видео-версию по этическим соображениям не вошла куча картинок и подробностей. А бумага, как известно, все стерпит, поэтому устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь читать наше самое скандальное расследование.

Это кадры из сюжета габреляновской помойки Лайфньюз. Дело происходит в нашем старом московском штабе на Проспекте Мира.

Вы можете и полностью видео изучить, увидите, как группа сильно неадекватных девушек буквально штурмует наше помещение. Девушки одеты крайне неуместно, на них латексные костюмы полицейских, дубинки всякие, плетки, наручники. Гостьи активно приставали и хватали всех подряд, вели себя, в общем, не очень красиво. Достаточно быстро их вежливо выпроводили из штаба. Видео ЕСТЕСТВЕННО потом появляется на сайте лайфньюза, корреспонденты которого случайно проходили мимо с профессиональным оборудованием.

С нашими штабами подобное безобразие происходило много раз — приходили всякие отряды Путина, краснодарские бабушки, орали, громили все подряд. Но в латексных трусах к нам еще никто не приходил, и поэтому нам стало любопытно — кто этих девиц, собственно, подослал? Кто это — казачки такие? Внучки краснодарских бабушек? Спецотряд администрации президента? Ну реально любопытно, кто додумался до такого, прямо сказать, дна.

Мы полазили по соцсетям и поняли, что с девушками сильно не все в порядке. И даже не в походе на наш штаб дело. Вот они, например, абсолютно голые на морозе пикетируют американское посольство в поддержку Харви Вайнштейна.

Попы девушек замаскировали огнем и искрами не мы. Так было в оригинале.

Каждая из них, как бы представляя свою республику СНГ, желает отдаться Харви Вайнштейну.

Мамы девушек на фото, так и знайте, ваши дочки не поступили в московский институт

Или вот, самый шик. Если вы на работе, смотрите без звука, пожалуйста. Потом скажете мне спасибо.

Девушка объявляет на меня секс-охоту. Она называет себя и тех дам, которые были у нас в штабе, «охотницами», и я, мол, их новая жертва. Знаете, почему? Потому что из-за меня, цитирую, «люди продолжают воевать».

Девушку на видео зовут Настя Рыбка. Она приехала из белорусского города Бобруйск и стала, по ее же словам, «мастером соблазнения». Она прошла какой-то тренинг, и теперь все столичные мужчины у ее ног, в том числе и олигархи, и долларовые миллиардеры. Теперь она пишет книги-пособия о том, как стать такой же «охотницей за олигархами», как она. Если вы думаете сейчас «господи, зачем я это все читаю, зачем я здесь, как закрыть», потерпите еще чуть-чуть. Скоро все станет понятно.

Ясное дело, Настя в интернете может писать и выдумывать что угодно. Если бы не одно но. В ее инстаграме очень много личных фотографий вполне себе реального олигарха — Олега Дерипаски. Ну сами посмотрите, такое явно не нафотошопишь.

Мы дотошно сверили все, что можно сверить — места, геотеги, время фотографий, Настины комментарии — действительно, она с Дерипаской несколько раз отдыхала, была у него дома в Краснодаре, была на его яхте, фотографировалась там, его фотографировала в домашней обстановке. Все это достаточно легко проверяется, что мы и сделали.

Уже позже я узнал, что, оказывается, эта история достаточно известная. Всякие желтые издания много писали об этом странном союзе. В первую очередь потому, что Дерипаска тогда был еще женат, а девушка Настя Рыбка оказалась, я сейчас очень мягко выражусь, из индустрии эскортных услуг.

Я ее ни в коем случае не пытаюсь оскробить, я буквально обозначаю ее профессию, потому что это нам понадобится позже. Настя проходит специальные кастинги «моделей», которые потом оказывают за деньги эскорт-услуги, в том числе интимные. Предоставим слово ей самой:

Вам может совершенно резонно показаться, что незачем нам с вами обсуждать Настю и ее отношения с Дерипаской. Нам действительно эта часть мало интересна. Ну, веселится олигарх, развлекается таким образом — в этом нет ничего противозаконного. Инстаграм, казалось бы, можно закрывать. Посмеялись над охотницей и хватит.

Но нам интересна другая часть. И вот наконец-то мы с вами подобрались к самому интересному.

Я бы, конечно, хотел написать, что мы сразу что-то заподозрили, взяли след, что-то про профессиональное чутье и так далее. Но на самом деле, мы, конечно, просто залипли на Настин инстаграм, он очень забавный и полный каких-то совершенно трэшовых подробностей про ее жизнь и работу. Ну и она вполне откровенно и регулярно постит фотографии и видео Дерипаски, отнюдь не последнего по влиятельности человека, что по крайней мере удивительно.

Вот за одно такое очередное видео про Дерипаску зоркий глаз отдела расследований и зацепился.

Оно может показаться странным и бессмысленным, потому что… ну, в общем-то, оно такое и есть. Суть в том, что это отчет о соблазнении олигарха, который девушка Настя Рыбка выложила у себя в инстаграме. Ну или не отчет, а список достижений. Что-то такое. Мы ничего не меняли, не дорисовывали, просто скачали два ее видео из инстаграма (там больше минуты выкладывать нельзя) и склеили их в одно. Смотрим:

Ну что, заметили что-то необычное?

Я, естественно, о кусочке на 33-й секунде. В Настином списке достижений это пункт 10. «РЕШИТЬ ВОПРОС С АМЕРИКОЙ»

Дело происходит на яхте, Настя записывает разговор на диктофон, параллельно что-то трясущимся телефоном фотографирует. На яхту, как мы с вами узнаем чуть позже, Настя попала в компании других «платных моделей» (их там было около 6), и ее задача там — развлекать Олега Дерипаску.

НУ ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ РАЗГОВОРЫ ПРО АМЕРИКУ?!!!

Зачем Дерипаска рассказывает Насте, молоденькой девушке, которая там для красоты, об отношениях России и Америки и чиновнице из Госдепа Виктории Нуланд? Это же последнее, что подразумевает формат «яхта-олигарх-модели». Бред же.

Еще раз вставлю тот самый кусочек видео, который нас смутил. Слушаем внимательно аудиоряд.

Дерипаска: Ты знаешь эту историю? У нас с Америкой плохие отношения. Почему? Потому, что за них отвечает подружка Сергея Эдуардовича, — Нуланд, так называется. А в молодости она, в твои годы, месяц прожила на китобойном русском судне. И она после этого ненавидит страну.



Некий мужчина: Нас?



Дерипаска: Нет. Вас-то она ненавидит [нрзб].



Некий мужчина: А почему ненавидит?

Девушка: Плохие попались моряки.



Некий мужчина: Изнасиловали ее, что ли?

Тут давайте логически подумаем. Что за Сергей Эдуардович? Почему он дружит с чиновницей из Госдепа США Викторией Нуланд? И почему охотница Настя должна все это слушать и понимать? Там даже фамилии нет этого Сергея Эдуардовича! Как сторонний человек вообще может понять, о ком речь?

Ответ один. Охотница Настя и так прекрасно знает, кто такой Сергей Эдуардович. Потому что Сергей Эдуардович сидит во время этого разговора рядом с ней. На яхте. И это — Сергей Эдуардович Приходько. Заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Слева - скриншот из видео Насти Рыбки, справа - официальная фотография Сергея Приходько

Вот фотография из той же поездки и того же видео. Правда, из другого пункта списка ее достижений. Пункта номер 2 «Соблазнить твоего босса». (Босса?! Какой он ему босс)

Сергей Эдуардович Приходько — не широко известный, но крайне влиятельный российский чиновник. Всю жизнь проработавший на госслужбе. В конце 90-х он работал заместителем руководителя администрации президента. Первым заместителем руководителя в то время был, кстати, Путин. Был советником президента Ельцина, потом президента Путина, потом президента Медведева, потом, да и по сегодняшний день, возглавляет Аппарат правительства и является заместителем Медведева. Приходько считается специалистом по международным отношениям и чуть ли не самым влиятельным чиновником в этой сфере. Не Лавров, а именно Приходько.

Зампред правительства Приходько со своими высокопоставленными дружками. Нижнее левое фото - Путин, Приходько, Лавров и Кудрин жгут костер в резиденции Муамара Кадаффи, пока тот молится.

И этого самого Приходько мы видим на яхте олигарха в компании Насти Рыбки и других девушек из эскорт-агенства.

Если вам стало дурно уже на этом моменте, выдохните, передохните пару минут. Дальше будет реально хуже.

Мы купили КНИГУ, которую Настя Рыбка опубликовала по результатам этого путешествия. Там описано вплоть до дат, часов И МИНУТ все, что происходило на этой яхте. И поверьте мне, если у вас есть возможность превозмочь свое любопытство и не читать — не читайте. Поберегите психику, в книге слишком много подробностей и описаний. Слишком.

Настя, конечно, не называет имен тех, с кем она плавала. Настя — мастер конспирации.

Дерипаска у нее — Руслан Золотов. А Приходько — ПАПА.

Но дальше замены имен ее конспирация не зашла. Она безбожно палит не только, кто эти люди на яхте, но и чем они занимались.

Вот как она описывает «Папу».

Отрывок из книги "Охота на олигарха". Галочками отмечены фрагменты биографии "Папы", полностью совпадающие с биографией С.Э. Приходько

Это реально скопированная биография Приходько. И никто, кроме него, под это описание не подходит. Если бы эту книгу хоть кто-то покупал и читал, они бы такое же расследование могли бы провести за 5 минут.

Дальше. Описание взаимоотошений Дерипаски и Приходько (простите, я не могу называть его «Папой»)

«Я не знала, кто такой папа. Почему его так называют. Никто ни разу не называл его по имени. Но Руслан перед ним отступает. Никогда не спорит с ним. Прислушивается. И папа единственный над кем Руслан не шутит никогда. Кто это такой? Кого может бояться миллиардер? Именно папа был в форме пограничника в самом начале. Пограничник руководит миллиардером? И миллиардер не может вставить слова когда папа нагло клеит его женщину? Что это? Я озадаченная».

Я тоже озадаченный — что вообще она несет? Какой на фиг пограничник?! Наверняка же выдумала. Хотяяяяя....

Слева - Сергей Приходько. Справа - форма белорусских пограничников. Настя Рыбка - из Белоруссии.

Или вот классная логистическая подробность:

«Папа исчез еще на палубе …. Такая вот загадочная личность. Похоже, что Папу забрали до того, как яхта пришвартовалась к берегу, как я поняла, он даже на берег вместе с Русланом не мог сойти по каким-то странным причинам».

Я очень сдерживаюсь и пытаюсь не написать ААААААААА. По каким-то странным причинам, блин, высочайший кремлевский чиновник не может сойти на берег вместе с олигархом и проституками. Что же за причины такие. «Я озадаченная».

«Чем заниматься на яхте? И чем там занимался Руслан? Просто рыбачил? Нет! Там был папа. Это были неформальные переговоры о чем то для Руслана важном».

Ну то есть даже бобруйская девушка из эскорт-агенства понимает, что на яхте Дерипаска с Приходько не просто развлекались, а бизнес-вопросы решали.

Ладно. Хватит, реально. Осталась одна выдержка из книги, которую надо опубликовать, чисто для протокола. Ведь это — форма взятки. Я ее опубликую, и мы закроем эту дурацкую тему.

Все, я сделал это. Книжку можете сами почитать здесь (бесплатно, но только с VPN). Еще раз рекомендую этого не делать.

Теперь приступаю к своему долгу перед скептиками. Они говорят мне «Алексей, Настя Рыбка — сумасшедшая дурочка, она все выдумала, зачем ты ей веришь и постишь ее крамольные цитаты».

Дорогие скептики, специально для вас скучная часть про наш подход к верификации Настиных слов.

Мы верим ее словам, только если они подтверждаются каким-либо несвязанным с Настей способом или источником

Если мы видим фотографию, подтверждающую написанное в книге, — верим с достаточной долей уверенности

Если мы видим селфи, фотку Насти в интерьере — верим с большой долей уверенности

Если мы видим видео- или аудиозапись, верим еще больше

Если мы читаем про что-то, связанное с маршрутами, геолокациями итд, мы проверяем через сторонние сервисы — и если подтверждается, то верим

Приступим к более интересной части. Начнем с яхты. Была там Настя или нет? Были ли там Дерипаска и Приходько?

Вот фотографии и скриншоты из видео из Настиного инстаграма. Их мы выбрали, потому что на них видно яхту.

Вот фотографии яхты ELDEN, она принадлежит Олегу Дерипаске. Эти фотографии мы просто нагуглили.

Оформлена через российское юрлицо ООО «Яхта-клуб Центр» на два офшора и маму Дерипаски. Не буду нагружать здесь скриншотов, документы в папочке.

Сравниваем.

Это абсолютно точно одна и та же яхта, и Настя на ней плавала.

Были ли там одновременно Дерипаска и Приходько? Да, были. Мы даже точно понимаем, где именно они сидели.

Сиреневым отмечена изогнутая стена, желтым - стеклянные двери в металлической раме

Следующий вопрос. Где и когда они плавали. Настя в книге пишет, что в Гренландии. Это не проходит наш уникальный скептик-пруф-фильтр, потому что сторонние трекинговые сервисы такую яхту у берегов Гренландии не видят. Кроме того, это не проходит и фильтр здравого смысла. Пересекать Атлантику на яхте с проститутками? Вряд ли.

Настя в книжке нас обманула, но это ничего. У нас есть ее фотографии видов с яхты и этого достаточно.

Вот такие фотографии мы любим. Отчетливо видно береговую линию и церковь.

Инстаграм Насти Рыбки

Эту церковь мы обнаружили ровно за 10 минут. Вот она на гугл-снимках. И это Норвегия.

Ссылка на точное местоположение церкви

Не то чтобы мы знали каждую церковь в округе, подсказкой нам послужило то, что про эту яхту Дерипаски писали норвежские СМИ. Она в Норвегии почти постоянно, поэтому искали мы, естественно, сразу там.

Чисто из спортивного интереса мы запросили все передвижения яхты ELDEN в интересном нам временном промежутке и составили классную карту. Мы, в принципе, уже все и так доказали, но картой похвастаться очень хочется, поэтому смотрите.

Плавали наши «друзья» три дня в августе 2016 года. На рисунке ниже отмечена точка, с которой был сделан снимок церкви, там яхта ночевала. Церковь даже отмечена на карте.

Несмотря на то, что Настя Рыбка довольно радикально изменила страну своего путешествия, она очень точно и почти поминутно в книжке описывала маршрут. Очень полезно, что она, не меняя дат, прямо идеально законспектировала все свои передвижения.

Еще Настя пишет о том, что яхта специально сделала крюк, чтобы в режиме секретности высадить Приходько в другом месте, а потом совсем скоро высадила всех остальных уже в обычном порту. И вот он, этот крюк. Не знаю, высаживали там кого-то или нет, это доказать сложно, но то, что сильно отклонились от маршрута — факт.

Я пишу и понимаю, что могу еще 150 таких доказательств и находок предложить, но одновременно с этим отдаю себе отчет в том, что уже реально хватит и пора заканчивать эту вакханалию.

Тем более у меня для вас припасена еще одна классная история. Но ее я оставил на десерт, поэтому читайте до конца.

Итак. Важно зафиксировать пару моментов.

Олигарх катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга — это взятка.

Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств, — это, не поверите, тоже взятка.

Опять же, Приходько должен был как-то добраться до достаточно удаленного норвежского полуострова, где есть только один маленький аэропорт. И в даты нашего путешествия туда одновременно прилетали два частных самолета, оба принадлежащие Дерипаске.

Перемещения бортов M-UGIC и M-ALAY 5 августа 2016 года.

Один из Черногории, где у Дерипаски вилла и бизнес, а один из Москвы. У меня, естественно, нет пассажирских листов и списков присутствующих в каждом джете, но не упомянуть это нельзя. Если окажется, что Приходько прилетел на самолете Дерипаски, — это тоже, мои дорогие, взятка.

Дальше. Отягчающее обстоятельство. Наш архивный видео-пролет над дачей Приходько в кооперативе «Сосны».

Вот прямо на первом плане видно — это дом никогда не работавшего в бизнесе чиновника Приходько, ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ квадратных метров. Размер участка — почти 3 гектара. Все это стоит по самой низкой оценке более 300 миллионов рублей.

Уж если зашла речь, невозможно не упомянуть и квартиры Сергея Эдуардовича. Их у него две — соседние, вот в этом супер-элитном доме в Шведском тупике, где с ним соседствуют семьи президентов Транснефти и Роснефти Токарева и Сечина, путинские дружки Чемезов и Тимченко и куча других свербогатых людей. Суммарный метраж квартир 350 квадратных метров.

Выписки на две соседние квартиры Приходько

Рыночная стоимость 480 миллионов рублей.

Приходько, по законам жанра, декларирует огромные доходы у жены (да, у него есть жена), но и тут проблема. Бизнеса у жены нет, на нее записана доля в ничего не зарабатывающем подмосковном яхт-клубе (?!) и больше ничего.

Да и даже если на секунду поверить в сверх-богатую жену. ЭТИХ ДЕНЕГ ВСЕ РАВНО НЕ ХВАТИЛО БЫ даже на одну квартиру в этом доме! Догадались, на что я намекаю? На взятки от олигархов я намекаю, конечно же.

Ну и последнее. Отрада для конспирологов и бесчисленных американских СМИ и правоохранительных органов, которые расследуют вмешательство России в выборы США.

Несколько месяцев назад в американских СМИ гремела история — глава предвыборного штаба Трампа, Пол Манафорт, получивший миллионы долларов от Дерипаски, предлагал ему частные брифинги о ходе кампании Трампа. В рамках расследования были вскрыты имейлы Манафорта, и действительно, он письменно все это предлагал, а этот эпизод стал одним из доказательств вмешательства России в выборы. Скандал был огромный. Многие из вас наверняка видели это видео. Корреспондент CNN бегает за Дерипаской и задает вопросы. Дерипаска ему говорит GET LOST PLEASE. Именно про это корреспондент и пытается спросить.

Контекст такой. СМИ пишут, что Манафорт сидит на зарплате у Дерипаски аж с 2005 года. Он один самых известных и влиятельных американских лоббистов, обслуживающий с 80-х годов интересы всяких диктаторов и торговцем оружием. Ну а в 2005 году он якобы начал лоббировать интересы Кремля и Путина в Вашингтоне. Платил за это Дерипаска. Потом у них был совместный бизнес, Манафрорт вроде бы взял у Дерипаски в долг и не вернул. Давайте сделаем очень сдержанный вывод — как минимум, эти два человека очень хорошо знакомы и один от другого получал деньги.

Дальше логика американского обвинения следующая. Зачем главе предвыборного штаба Трампа устраивать частные брифинги о ходе президентской кампании в США какому-то русскому олигарху? Затем, что брифинги на самом деле для Путина, Кремля, ФСБ, кого угодно, а Дерипаска просто ПЕРЕДАЕТ (как агент) эту информацию Путину. Ведь он входит в круг приближенных президента.

Ровно этот вопрос корресондент CNN и пытается задать Дерипаске на видео выше.

«Были ли вы секретным каналом связи между Кремлем и предвыборным штабом Трампа, господин Дерипаска? Господин Дерипаска, почему вы не отвечаете на вопросы?»

И во всей этой конспирологии американских СМИ именно эта часть звучала неубедительно. У Путина столько этих олигархов приближенных. Доказательств того, что Дерипаска кому-то там что-то передает, не было, никаких эксклюзивных отношений с Путиным у него тоже нет, он не чиновник, не министр, чтобы принимать какие-то решения по поводу того, поддерживать Трампа на выборах или нет.

Зато вот кто принимает эти решения!

Купидончик стреляет в того, кто на самом деле определяет курс внешней политики России.

Вот он, рядышком, на яхте с ним катается и, как мы слышим на видеозаписи, обсуждает политику. Нам даже Настя Рыбка, очевидец всего этого, рассказывает: рыбалка — это прикрытие, по факту были какие-то важные неформальные переговоры.

Ладно, пока мы с вами здесь случайно не устроили второй Уотергейт, давайте заканчивать с конспирологией и переходить к выводам.

Благодаря, простите, дебилизму тех людей, которые заслали в наш московский штаб девиц в латексных трусах, мы с вами за руку поймали зампреда правительства Приходько, получающего взятку от олигарха Дерипаски. И подкрепили элитной недвижимостью этого чиновника на сумму почти миллиард рублей, происхождение которой вообще никак невозможно объяснить.

Моральную сторону этой истории я сначала хотел оставить в стороне, а потом подумал: ну какого черта? Не может высочайшего ранга чиновник, отвечающий за международную политику, проводить отпуск на яхте с олигархом и проститутками. Это позорит всю страну. А если они шпионки? Мы же в кольце врагов!

В 1999 году, многие прекрасно помнят, Путин лично занимался отставкой генпрокурора Скуратова. Напомню, «человека, похожего на генерального прокурора» засняли в компании «девушек с пониженной социальной ответственностью», как сам Путин любит их называть. Тоже был подарок от какого-то бизнесмена. Очень похожая история.

«Путин исполнен уверенности в себе и даже какого-то веселого куража» — пишут присутствовавшие журналисты. Ну прекрасно, это то, что нам нужно.

Ну что, Владимир Владимирович, давайте, не изменяйте своим принципам, отправляйте Приходько в отставку?

Я абсолютно серьезно. Не позорьте себя и страну. Вперед — ищите квиточки за оплату яхты, опрашивайте свидетельниц, вы до этого этим занимались и сейчас давайте.

КомменсантЪ, первая полоса, 3 апреля 1999 года

Дерипаску обязательно допросите, пограничные штампики в паспорте Приходьки проверяйте. Видео проанализируйте. Только не забудьте, как в прошлый раз специальную межведомственную комиссию совета безопасности создать. Будете все вместе выносить решение — похож ли человек на видео с яхты на зампреда правительства. Потом пресс-конференцию соберете и опять будете преисполнены «веселым куражом».

А вас, дорогие читали, я прошу приготовиться к невероятному цирковому представлению. Будем смотреть, как грустные клоуны вместо того, чтобы отправить коррупционера в отставку, бросятся защищать и Приходько, и Дерипаску. И вся эта коррумпированная система и пропагандистская машина будет бороться за честь обычного взяточника.

Джерело: блог Олексія Навального

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