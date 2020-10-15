Російський патологоанатом описала стан тіл померлих від Covid-19



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Гришина пояснила, що вірус вражає альвеолярний епітелій, що призводить до кисневого голодування

За її словами, фахівці досліджують тіла померлих для того, щоб підтвердити або спростувати діагноз

Головний патологоанатом Іркутської області Людмила Гришина розповіла в інтерв'ю «Російський газеті» про стан тіл померлих від коронавірусу пацієнтів.

«Перш ніж приступити до клініко-морфологічному дослідженню, лікар ретельно вивчає історію хвороби: діагноз, посмертний епікриз, результати прижиттєвих досліджень, аналізи. І тільки потім – розтин», – пояснила лікар.

Кореспондент видання зазначила, що патологоанатом показала біоматеріали, в тому числі «палаючу» трахею яскраво-червоного кольору і «гумові» легені.

«Тут ковід – немає сумніву», – прокоментувала лікар. Також Гришина розповіла, що легені обов'язково зважують і фіксують значне збільшення маси. За її словами, легені, уражені коронавірусом, може важити до двох кілограмів при нормі в 350-400 грамів.

Гришина пояснила, що вірус вражає альвеолярний епітелій, що призводить до кисневого голодування і гострого респіраторного дистрес-синдрому.

«Ще для ковіду характерна зміна гемостазу. Виникають тромбози судин, тромбоемболія легеневої артерії. Все це ми теж бачимо», – зазначила лікар.

Щоб підтвердити діагноз, найтонші зрізи тканин вивчають під мікроскопом, підкреслила лікар. Фрагменти тканин трахеї, легень, селезінки відправляють в вірусологічну лабораторію. Якщо там дані підтверджуються, то померлий потрапляє в статистику МОЗ по коронавірусу.

Нагадаємо, що вчені назвали вісім несподіваних симптомів коронавірусу.