Російський патологоанатом описала стан тіл померлих від Covid-19
За її словами, фахівці досліджують тіла померлих для того, щоб підтвердити або спростувати діагноз
Головний патологоанатом Іркутської області Людмила Гришина розповіла в інтерв'ю «Російський газеті» про стан тіл померлих від коронавірусу пацієнтів.
«Перш ніж приступити до клініко-морфологічному дослідженню, лікар ретельно вивчає історію хвороби: діагноз, посмертний епікриз, результати прижиттєвих досліджень, аналізи. І тільки потім – розтин», – пояснила лікар.
Кореспондент видання зазначила, що патологоанатом показала біоматеріали, в тому числі «палаючу» трахею яскраво-червоного кольору і «гумові» легені.
«Тут ковід – немає сумніву», – прокоментувала лікар. Також Гришина розповіла, що легені обов'язково зважують і фіксують значне збільшення маси. За її словами, легені, уражені коронавірусом, може важити до двох кілограмів при нормі в 350-400 грамів.
Гришина пояснила, що вірус вражає альвеолярний епітелій, що призводить до кисневого голодування і гострого респіраторного дистрес-синдрому.
«Ще для ковіду характерна зміна гемостазу. Виникають тромбози судин, тромбоемболія легеневої артерії. Все це ми теж бачимо», – зазначила лікар.
Щоб підтвердити діагноз, найтонші зрізи тканин вивчають під мікроскопом, підкреслила лікар. Фрагменти тканин трахеї, легень, селезінки відправляють в вірусологічну лабораторію. Якщо там дані підтверджуються, то померлий потрапляє в статистику МОЗ по коронавірусу.
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