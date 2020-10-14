Вчені назвали вісім несподіваних симптомів коронавірусу



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Висока температура, постійний кашель і втрата смаку або запаху є ключовими симптомами коронавірусу

«Симптоми у дітей відрізняються від тих, які відчувають дорослі» – науковці

Висока температура, постійний кашель і втрата смаку або запаху є ключовими симптомами коронавірусу, на які слід звернути увагу, але є симптоми, про які знають не всі, але саме вони можуть вказати на захворювання.

Про це пише The Sun.

Дослідники Королівського коледжу Лондона заявили, що симптоми у дітей відрізняються від тих, які відчувають дорослі. Головним «показником» хвороби у них є втома, також з’являються головний біль, жар, біль у горлі і втрата апетиту. Але є вісім загальних симптомів, від яких страждають дорослі, які можуть вас здивувати.

1. Випадання волосся

Хоча випадання волосся не є одним з поширених симптомів коронавірусу, деякі люди, які підхопили хворобу, стверджують, що це побічний ефект.

Грейс Дадлі з Ессекса розповіла, що через коронавірус волосся у неї випадало так, що вона боялася залишитися лисою. Лікарі заявили, що це зазвичай відбувається, якщо пацієнт переживає стресову ситуацію.

2. Збентеження

Збентеження може бути ознакою коронавірусу, оскільки багато людей говорять, що відчули даний стан після зараження вірусом. Дослідники виявили, що неврологічні симптоми були присутні у 36% пацієнтів з Covid-19 в Ухані, Китай, – епіцентрі пандемії.

3. Кон’юнктивіт

Вчені раніше попереджали, що коронавірус може потрапити в організм через очі і що сльози можуть поширити інфекцію. Результати дослідження, проведеного командою з Медичної школи Університету Джона Хопкінса в Балтіморі, вказують, що багато хворих скаржилися на подразнення очей і кон’юнктивіт.

4. Розлад шлунка

Ще на початку пандемії в березні американські вчені заявили, що люди з Covid-19 також можуть відчувати біль у животі, перш ніж у них з’являться інші симптоми. Дослідження, опубліковане в Американському журналі гастроентерології, передбачає, що люди можуть відчувати проблеми з травленням, такі як діарея, коли вони заражені коронавірусом.

5. Шкірні висипання

Експерти Королівського коледжу Лондона, які запустили додаток Covid Symptom Tracker, помітили зростання числа користувачів, які повідомляють про висипання. У дев’яти відсотків людей з позитивним результатом тесту на коронавірус також був висип на тілі або на пальцях рук або ніг.

Дослідники заявили, що висип у два рази частіше зустрічається у дітей, ніж у дорослих, і може бути кращим предиктором мазка, ніж лихоманка або кашель. Висип також був єдиною ознакою інфекції для 21 відсотка людей з позитивним мазком з носа.

6. Згущення крові

Вчені з Великої Британії раніше заявляли, що у кожного пацієнта, який помер від вірусу, були ознаки тромбу. Хоча дослідники впевнені, що тромби не є основною причиною смерті в кожному випадку, результати підтверджують попередні дослідження, які припускають, що вірус викликає судинні проблеми.

Фахівець з інфекційних захворювань з Імперського коледжу Лондона професор Грем Кук вивчив дані розтину померлих пацієнтів з Covid-19. Коли згустки крові виникли як ускладнення, були також випробувані препарати для розрідження крові, призначені для зупинки утворення тромбів.

7. Головний біль

Дослідження Імперського коледжу Лондона раніше показали, що головні болі є частим симптомом вірусу. Експерти кажуть, що 62 відсотки людей, які відчували будь-які симптоми Covid-19, повідомили про головний біль. Примітно, що головний біль, як правило, викликаний стресом, емоційним розладом, мігренню або високим кров’яним тиском, тривогою або депресією.

8. Втрата слуху

Експерти Манчестерського університету заявили, що люди, що вилікувалися від вірусу, повідомляли про погіршення слуху, а також про такі стани, як шум у вухах. За словами аудіологів Манчестерського університету, люди, які одужують, також можуть зіткнутися з проблемами слуху.

Нагадаємо, науковці назвали нові симптоми зараження коронавірусом.