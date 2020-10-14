У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус
В Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб
За останню добу в Україні найбільша кількість нових випадків захворювання на Covid-19 зареєстрована у Харківській області та місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 637 (місто Харків – 444), місто Київ – 422 випадки, Львівська область – 345 випадків, Дніпропетровська область – 342 та Одеська область – 302 випадки», – зазначив він.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб. Це на 1170 випадків більше, ніж днем раніше (4420).
Одужали за минулу добу – 2137 людей (у попередній день 2152), померли 107 осіб (у попередній день 107).
Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 276177 людей, одужали 118699 осіб, летальних випадків – 5229.
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Всього276177
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Хворіють152249
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Одужали118699
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Померли5229
Як повідомлялося, у Києві антирекорд смертей від коронавірусу за добу.