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    Здоров'я

    У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

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    За&nbsp;останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у&nbsp;Харківській області&nbsp; - У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус
    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області 

    В Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб

    За останню добу в Україні найбільша кількість нових випадків захворювання на Covid-19 зареєстрована у Харківській області та місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 637 (місто Харків – 444), місто Київ – 422 випадки, Львівська область – 345 випадків, Дніпропетровська область – 342 та Одеська область – 302 випадки», – зазначив він.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб. Це на 1170 випадків більше, ніж днем раніше (4420). 

    Одужали за минулу добу – 2137 людей (у попередній день 2152), померли 107 осіб (у попередній день 107).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 276177 людей, одужали 118699 осіб, летальних випадків – 5229.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      276177
    • Хворіють
      152249
    • Одужали
      118699
    • Померли
      5229

    Як повідомлялося, у Києві антирекорд смертей від коронавірусу за добу.

    міністр Максим Степанов коронавірус
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