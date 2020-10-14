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    У світі

    Вчені виявили, що коронавірус здатен проникати в тканини очей

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    Збудних коронавірусу присутній в самому оці, а не лише в сльозах, як раніше стверджували вчені - Вчені виявили, що коронавірус здатен проникати в тканини очей
    Збудних коронавірусу присутній в самому оці, а не лише в сльозах, як раніше стверджували вчені

    Результати дослідження можуть створити серйозні проблеми для посмертного донорства тканин з очних яблук

    Коронавірус, який викликає хворобу Covid-19, виявили в тканинах очей померлих пацієнтів. Дослідивши зразки, взяті у покійних донорів, вчені виявили, що збудних захворювання присутній в самому оці, а не лише в сльозах, як раніше стверджували вчені.

    Про це пише Newsweek з посиланням на результати дослідження, опубліковані на сайті medRxiv. Вони ще не пройшли фахову оцінку. Тож видання застерігає, що до висновків авторів потрібно поставитися з певною пересторогою.

    Однак, в разі підтвердження, вони можуть мати серйозні наслідки для донорства очних тканин, якого потребують мільйони людей по всьому світу.

    Вчені на чолі з Онкаром Савантом з Center for Vision and Eye Banking Research, проаналізували 132 набори зразків очних тканин, зібраних у 33 померлих донорів. Їхні матеріали були відхилені Eye Bank Association of America. Оскільки у цих донорів був Covid-19. У 10 з них коронавірус виявили посмертно.

    В 20 очах цих 10 покійних пацієнтів вчені знайшли сліди Sars-CoV-2. При цьому вони були в різних частинах очного яблука. Зокрема, вірус виявили в задній і передній рогівці й склоподібному тілі. Також шипи й деякі інші білки Sars-CoV-2 були виявлені в епітеліальному шарі рогівки.

    Вчені зауважують, що їхнє дослідження виявило «невелику, але важливу присутність Sars-CoV-2 в очних тканинах донорів з Covid-19». Результати вказують на те, що варто ретельно перевіряти таких посмертних донорів, проводячи тести й виконуючи протоколи дезінфекції, щоб тканини з коронавірусом не були використані при операціях.

    До слова, лікар розповів, через скільки років можуть проявитися наслідки коронавірусу.

    Також вчені пояснили ускладнення коронавірусу у молодих людей.

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