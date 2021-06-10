Чим українці кардинально відрізняються від росіян

Ми вільний народ і цінуємо свободу! Янукович, який втік до Росії, тому приклад

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Забредающие ко мне в комментарии наследники совковой империи зачастую спрашивают чем мы гордимся, чего мы добились и что мы строим. И чем мы кардинально отличаемся от жителей эрэфии. Постараюсь быть кратким, хотя это мне и не свойственно. А значит, вряд ли получится.

Как минимум, мы можем гордится гражданским обществом, намека на которое даже нет в России. И несмотря на то, что у нас пока слабое государство с некомпетентной властью, но у нас уже есть сильное и местами зрелое гражданское общество. Просто надо осознать и запомнить, что на самом деле у нас с Россией противостояние двух вариантов развития. Двух цивилизаций. Россияне являются наследниками совковых традиций и заложниками тоталитарной формы правления. Технологическая цивилизация, которая безразлична к гражданским свободам и правам. Они строили и создали государство, которое за счет ущемления прав и свобод получило неограниченный человеческий и финансовый ресурс для достижения целей провластного меньшинства. Приоритетом для России является имперское величие основаное на мифах прошлого и общее восприятие власти через слова апостола Павла из 13 главы Послания к Римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Противящийся же власти противится Божию установлению».

Мы выбрали иной цивилизационный путь. Европейский путь развития государства и общества. Путь культурного и духовного развития, при котором государство служит человеку, выполняя свою сервисную функцию, а не наоборот. И мы пока лишь в начале пути, после того, как начали вырываться из удушающих объятий Кремля. И мы над этим работаем. Ломаем систему. Меняем Украину в лучшую сторону. Не все получается, потому что рудименты прошлого так просто не отмирают. И конечно есть сопротивление олигархов, кремлядей и просто архаичных глупцов. Поэтому изменения проходят так медленно и сложно. Но мы пройдем этот путь. Те первые шаги, что мы делаем сейчас, Европа прошла десятки лет назад, а россияне даже не начинали этот путь. Они достаточно прочно застряли в прошлом. Но им там комфортно и они не хотят иного. И не будут стремиться к другому. Ведь раб воспринимает ошейник, как гарантии своего будущего. Эволюционная модель России это не спираль, а по факту закольцованная прямая. Это круг. Вот поэтому, строя независимую Россию, они опять построили неоСССР, громоздкую и архаичную тоталитарную империю, с ядерной кнопкой доставшейся ей по наследству от СССР, с наплевательским отношением к судьбами и жизнями своих граждан и с таким же презрением по отношению к их правам и свободам. При этом Россия остаётся ресурсной базой для Востока и Запада и не становится трендмейкером. Разве что в использовании мельдония, в узурпации власти Путиным и его кооперативом «Озеро», и в разжигании войн по периметру своих границ. В итоге, россияне строят свой сарай, пока весь мир строит небоскрёбы и умные дома. И финал этой постройки предсказуем. Я не хочу их оскорбить и всего лишь констатирую факт.

Нам же необходимо строить свое государство. Где уважаемы не только права, свободы и личное мнение, но и незыблемы законы. Государство которое служит интересам граждан, а не финансово-промышленным группам. Где обещания политика это не популизм, а планируемые им действия. Государство которое дорожит своими гражданами и жизнь гражданина бесценна. Именно на этих ценностях мы должны и строим Украину. И пусть не все у нас получается, но мы сделали свой выбор в 2014 году. Да, не все хотят и могут. Да, мы совершаем ошибки и иногда выбираем идиотскую власть. Но мы ее выбираем, а не она рисует себе 146% на выборах и мы всегда можем сменить власть, если она окончательно скурвилась. Доказано на практике. Просто мы еще очень молодое государство ищущее свой путь. Дорогу осилит идущий, а мы уже сделали не один шаг.

Именно в этом наше главное отличие и именно за это отдали жизни герои Небесной сотни. Именно за такую Украину сражались на передовой патриоты и именно такую Украину надо строить. Уже несколько раз украинцы доказали, что могут справится с любым давлением и будут сопротивляться любой попытке насадить диктатуру. Мы вольный народ и ценим свободу! Янукович бежавший в Россию тому пример. Об этом стоит помнить тем, кто сейчас находится у руля государства. И помнить они должны о том, что народ поднявший их на пьедестал в случае необходимости их и сбросит. Ведь судят не по обещаниям, а по делам. И уважение заслуживается результатом, а не видосиками и прожектами. Вот наш путь!

Джерело: блог Борислава Берези

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