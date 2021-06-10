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    Зламана пошта та соцмережі. Хакери викрили приватні переписки польського чиновника

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    Зламана пошта та соцмережі. Хакери викрили приватні переписки польського чиновника
    Фото: PR24

    Дворчик наголосив, що повідомлення, яке було опубліковано на сторінці його дружини в Facebook є сфальсифікованим

    Глава канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявив, що хакери зламали його приватну електронну пошту і отримали доступ до соцмереж з метою дезінформаційної кампанії. Про це Дворчик розповів у своєму Twitter, повідомляє «Європейська правда».

    За його словами, хакери також отримали доступ до електронної скриньки його дружини і їхніх соцмереж. Водночас він запевнив, що об’єктом атаки хакерів не стала «жодна інформація, яка є секретною, службовою або цілком таємною».

    Дворчик наголосив, що повідомлення, яке було опубліковано на сторінці його дружини в Facebook нібито про викрадення таємних документів, які «можуть бути використані для нанесення шкоди національній безпеці Польщі, а також можуть бути використані як доказ ймовірного втручання Польщі у внутрішні справи Білорусі», є сфальсифікованим.

    Він зазначив, що сприймає атаку як частину дезінформаційних дій.

    «З огляду на, що інформація була опублікована в російській соціальній мережі Telegram, і на той факт, що мені заборонили в'їзд до Білорусі і Росії протягом 11 років як людині, яка активно підтримує демократичні зміни в колишньому СРСР, я розглядаю цей напад як один з елементів широкомасштабної дезінформаційної діяльності, яка містить фальсифіковану та маніпульованість інформацію», – заявив Дворчик.

    «З упевненістю можна сказати, що метою цього типу кібератаки є дезінформація, тому відповідні спецслужби Республіки Польща проводять усі необхідні роз'яснювальні заходи», – додав він.

    Тим часом, найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив 11 млн доларів російським хакерам, які провели атаку на системи корпорації.

    Теги: Польща інтернет напад викрадення дезінформація
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    Зламана пошта та соцмережі. Хакери викрили приватні переписки польського чиновника