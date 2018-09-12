В Росії вирішується доля Сущенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Facebook Романа Цимбалюка Роман Сущенко на засіданні суду

Політв’язень сподівається, що його чекає обмін, а не етапування в колонію

Незаконно засуджений в Російській Федерації український журналіст Роман Сущенко заявив, що розраховує на обмін полоненими між Україною та Росією.

Про це він повідомив журналістам 12 вересня перед початком засідання у Верховному суді РФ, де слухається апеляція у його справі.

«Я розраховую на обмін, все залежить від переговорників», - зазначив Сущенко.

Він наголосив, що перебуває у гарній фізичній та моральній формі і готовий до будь-якого розвитку подій, в тому числі до етапування в колонію.

Сущенко передав вітання дружині. «Передай їй, щоб вона трималась, вона сильна жінка, передай щоб вона наглядала за родиною. Все буде добре, я повернусь», - сказав Сущенко.

Раніше повідомлялося, що у середу, 12 вересня, Верховний суд Росії розгляне апеляцію на вирок Сущенка. Після того, як він затвердить вирок, почнеться підготовка до етапування до місця відбування строку ув'язнення.

Сущенко у листі представникам української діаспори в Латвії написав, що готується до переїзду.

Джерело: УНІАН