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    В Росії вирішується доля Сущенка

    • Розсилка
    <span>Роман Сущенко на засіданні суду</span> - В Росії вирішується доля Сущенка
    Фото: Facebook Романа Цимбалюка
    Роман Сущенко на засіданні суду

    Політв’язень сподівається, що його чекає обмін, а не етапування в колонію

    Незаконно засуджений в Російській Федерації український журналіст Роман Сущенко заявив, що розраховує на обмін полоненими між Україною та Росією.

    Про це він повідомив журналістам 12 вересня перед початком засідання у Верховному суді РФ, де слухається апеляція у його справі.

    «Я розраховую на обмін, все залежить від переговорників», - зазначив Сущенко.

    Він наголосив, що перебуває у гарній фізичній та моральній формі і готовий до будь-якого розвитку подій, в тому числі до етапування в колонію.

    Сущенко передав вітання дружині. «Передай їй, щоб вона трималась, вона сильна жінка, передай щоб вона наглядала за родиною. Все буде добре, я повернусь», - сказав Сущенко.

    Раніше повідомлялося, що у середу, 12 вересня, Верховний суд Росії розгляне апеляцію на вирок Сущенка. Після того, як він затвердить вирок, почнеться підготовка до етапування до місця відбування строку ув'язнення.

    Сущенко у листі представникам української діаспори в Латвії написав, що готується до переїзду.

    Джерело: УНІАН

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