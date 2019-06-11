  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Російському музиканту заборонили в’їзд в Україну

    • Розсилка
    Російському музиканту заборонили в’їзд в Україну

    Громадянина РФ повернуто зворотним рейсом, повідомили в Держприкордонслужбі

    Співробітники Держприкордонслужби не пропустили до України громадянина Росії, гітариста музичного гурту «Бахит-компот», який 10 червня прилетів в аеропорт «Київ».

    Про це 11 червня повідомляє пресслужба ДПСУ.

    «За результатами перевірки в пункті пропуску «Жуляни» пасажирів, які прибули із Мінська, встановлено, що громадянин РФ у 2016 році здійснив в’їзд на ТОТУ  (м. Донецьк) та виїзд з неї без отримання відповідного дозволу та поза КПВВ (ч.2 ст.10 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на ТОТУ»)», - заявили в Держприкордонслужбі.

    Зазначається, що за рішенням начальника Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», громадянину Росії заборонено в’їзд в Україну терміном на три роки.

    «Наразі громадянина РФ повернуто зворотним рейсом», - повідомили в ДПСУ.

    Загалом з початку року співробітники Державної прикордонної служби під час в’їзду в Україну відмовили у перетинанні державного кордону та повернули зворотно 20 діячів культури та мистецтва РФ, які порушили українське законодавство.

    Читайте також
    прикордонники Росія Держприкордонслужба Україна Аеропорт Київ кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ