Російському музиканту заборонили в’їзд в Україну



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Громадянина РФ повернуто зворотним рейсом, повідомили в Держприкордонслужбі

Співробітники Держприкордонслужби не пропустили до України громадянина Росії, гітариста музичного гурту «Бахит-компот», який 10 червня прилетів в аеропорт «Київ».

Про це 11 червня повідомляє пресслужба ДПСУ.

«За результатами перевірки в пункті пропуску «Жуляни» пасажирів, які прибули із Мінська, встановлено, що громадянин РФ у 2016 році здійснив в’їзд на ТОТУ (м. Донецьк) та виїзд з неї без отримання відповідного дозволу та поза КПВВ (ч.2 ст.10 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на ТОТУ»)», - заявили в Держприкордонслужбі.

Зазначається, що за рішенням начальника Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», громадянину Росії заборонено в’їзд в Україну терміном на три роки.

«Наразі громадянина РФ повернуто зворотним рейсом», - повідомили в ДПСУ.

Загалом з початку року співробітники Державної прикордонної служби під час в’їзду в Україну відмовили у перетинанні державного кордону та повернули зворотно 20 діячів культури та мистецтва РФ, які порушили українське законодавство.