У шести провінціях Таїланду оголосили небезпеку цунамі
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Цунамі у Таїланді у 2014 році
Небезпека цунамі оголошена після землетрусів в Індійському океані
У шести провінціях на півдні Таїланду після двох землетрусів, що сталися в Індійському океані, оголошено небезпеку цунамі.
Про це повідомило агентство «Сіньхуа» з посиланням на заяву департаменту попередження і подолання природних катастроф королівства.
Зазначається, що небезпека цунамі оголошена в провінціях Ранонг, Пхукет, Пханг-Нга, Крабі, Транг і Сатун після землетрусів магнітудою 5 і 5,2 в Індійському океані.
Перший із землетрусів стався ввечері 23 березня недалеко від Андаманських островів. Через декілька хвилин за ним послідував другий в 630 кілометрах від берегів Пхукета.
Раніше повідомлялося, що з 14 квітня туристи з України зможуть 30 днів подорожувати в Таїланді без віз.
Джерело: Кореспондент.net