У шести провінціях Таїланду оголосили небезпеку цунамі



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Цунамі у Таїланді у 2014 році

Небезпека цунамі оголошена після землетрусів в Індійському океані

У шести провінціях на півдні Таїланду після двох землетрусів, що сталися в Індійському океані, оголошено небезпеку цунамі.

Про це повідомило агентство «Сіньхуа» з посиланням на заяву департаменту попередження і подолання природних катастроф королівства.

Зазначається, що небезпека цунамі оголошена в провінціях Ранонг, Пхукет, Пханг-Нга, Крабі, Транг і Сатун після землетрусів магнітудою 5 і 5,2 в Індійському океані.

Перший із землетрусів стався ввечері 23 березня недалеко від Андаманських островів. Через декілька хвилин за ним послідував другий в 630 кілометрах від берегів Пхукета.

Раніше повідомлялося, що з 14 квітня туристи з України зможуть 30 днів подорожувати в Таїланді без віз.

Джерело: Кореспондент.net