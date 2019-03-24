  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У шести провінціях Таїланду оголосили небезпеку цунамі

    • Розсилка
    <p>Цунамі у Таїланді у 2014 році</p> - У шести провінціях Таїланду оголосили небезпеку цунамі

    Цунамі у Таїланді у 2014 році

    Небезпека цунамі оголошена після землетрусів в Індійському океані

    У шести провінціях на півдні Таїланду після двох землетрусів, що сталися в Індійському океані, оголошено небезпеку цунамі.

    Про це повідомило агентство «Сіньхуа» з посиланням на заяву департаменту попередження і подолання природних катастроф королівства.

    Зазначається, що небезпека цунамі оголошена в провінціях Ранонг, Пхукет, Пханг-Нга, Крабі, Транг і Сатун після землетрусів магнітудою 5 і 5,2 в Індійському океані.

    Перший із землетрусів стався ввечері 23 березня недалеко від Андаманських островів. Через декілька хвилин за ним послідував другий в 630 кілометрах від берегів Пхукета.

    Раніше повідомлялося, що з 14 квітня туристи з України зможуть 30 днів подорожувати в Таїланді без віз.

    Джерело: Кореспондент.net

    Читайте також
    стихійні лиха Таїланд землетрус цунамі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ