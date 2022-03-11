Роскомнагляд обмежить доступ до Instagram на території Росії

Слідчий комітет Росії вже порушив кримінальну справу проти співробітників компанії Meta

У Росії обмежать доступ до соціальної мережі Instagram. Про це повідомили у Роскомнагляді.

Сьогодні Генпрокуратура направила до Роскомнагляду вимогу про обмеження доступу до Instagram. Наглядове відомство попросило суд визнати компанію Meta екстремістською організацією та заборонити її діяльність на російській території.

Нагадаємо, минулої ночі стало відомо, що Facebook та Instagram тимчасово дозволять користувачам у деяких країнах закликати до насильства щодо російських солдатів, а також дописи із закликами до смерті главі країни-агресору Путіну.

Роскомнагляд також зажадав від адміністрації Meta Platforms Inc у найкоротші терміни підтвердити або спростувати інформацію про зміну правил модерації контенту в соціальних мережах Facebook і Instagram щодо російських військовослужбовців.

Рішення про блокування Facebook було ухвалено ще 4 березня у зв'язку із начебто «дискримінацією російських ЗМІ та інформаційних ресурсів».