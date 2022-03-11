Окупанти вже нанесли інфраструктурі України прямих збитків на $120 млрд

Мінекономіки готується виставити агресорам великий рахунок до компенсації

Збитки, які російська армія нанесла інфраструктурі України, сягає щонайменше $120 млрд, або майже 3,6 трлн грн. Про це розповів перший заступник міністра економіки Денис Кудін в етері телеканалу «Рада».

За його словами, відомство з першого дня почало рахувати збитки від російської агресії.

«У нас два основні підходи – це прямі одноразові втрати, скільки буде коштувати відновлення мостів, доріг, об’єктів інфраструктури, лікарень, дитсадків, шкіл, які були зруйновані Росією в Україні. Другий метод – обсяг втрат валового внутрішнього продукту», – пояснює Кудін.

Тобто, наскільки впаде економіка Україні від агресії. «Ми бачимо, що в містах, де йдуть безпосередні бойові дії, економічна активність зупинилася на три чверті, 75% бізнесу припинили роботу. Хтось в евакуації, хтось чекає, коли закінчаться бойові дії. В Україні працює кожен другий бізнес, це втрати 50% економічної активности», – розповідає заступник міністерки.

Зокрема, перестали працювати більшість металургійних заводів на сході України, що означає скорочення експорту металів, які займали значну частку структури експорту. Блокада Росією морських шляхів, зокрема в Чорному морі, майже не дають можливості експортувати кукурудзу, пшеницю, олію соняшникову, які становлять український агроекспорт.

Кудін зазначив, що за першим методом розрахунку, економічні збитки від агресії становлять $119 млрд, «і ця цифра зростатиме з кожним днем».

Як повідомллось, радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив, що наразі заморожено $300 млрд російського Центробанку, які буде спрямовано до фонду відновлення України.