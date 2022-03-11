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    Володимир Кличко згадав росіянам всі гріхи і закликав до дії (відео)

    Володимир Кличко згадав росіянам всі гріхи і закликав до дії (відео)
    фото: скріншот із відео

    Легендарний боксер закликав світ негайно зупинити війну в Україні

    Ексчемпіон світу Володимир Кличко у своєму Instagram виступив із полум'яною промовою про російський народ, який є такими ж співучасниками звірств на території України, як і солдати армії РФ.

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    Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)

    Тим часом білоруський диктатор затято переконував Путіна, що напад на Україну був виправданий. За словами Лукашенка, Збройні сили України «превентивно почали стріляти, коли ще ми з вами за два дні були у вас вдома».

    Як повідомляв «Главком», за даними Головного управління розвідки міноборони, президент Росії Володимир Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції. На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну.

    Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: Росія окупанти Володимир Кличко діти війна напад
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    Володимир Кличко згадав росіянам всі гріхи і закликав до дії (відео)