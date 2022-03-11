Російські окупанти викрали мера Мелітополя, – Геращенко
Мелітополь залишається заблокованим, у місті гуманітарна криза
Мер Мелітополя Іван Федоров був викрадений окупантами вдень 11 березня. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Федоров відмовився співпрацювати з російськими фашистами.
«Щойно у Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову» – написав Геращенко.
«Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор», – додав радник очільника МВС.
Нагадаємо, що Мелітополь залишається заблокованим, у місті гуманітарна криза.
Раніше жителі Мелітополя відмовились виконувати вказівки окупантів.
Наапередодні окупанти викрали депутатку Запорізької облради.
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