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    Російські окупанти викрали мера Мелітополя, – Геращенко

    Міський голова Мелітополя Іван Федоров&nbsp;відмовився від співпраці з окупантами - Російські окупанти викрали мера Мелітополя, – Геращенко
    Міський голова Мелітополя Іван Федоров відмовився від співпраці з окупантами
    фото з відкритих джерел

    Мелітополь залишається заблокованим, у місті гуманітарна криза

    Мер Мелітополя Іван Федоров був викрадений окупантами вдень 11 березня. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Федоров відмовився співпрацювати з російськими фашистами.

    «Щойно у Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову» – написав Геращенко.

    «Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор», – додав радник очільника МВС.

    Нагадаємо, що Мелітополь залишається заблокованим, у місті гуманітарна криза.

    Раніше жителі Мелітополя відмовились виконувати вказівки окупантів.

    Наапередодні окупанти викрали депутатку Запорізької облради.

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    Теги: Росія окупанти Антон Геращенко війна мер викрадення Запорізька область
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    Російські окупанти викрали мера Мелітополя, – Геращенко