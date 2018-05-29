«Роснефть» відклала модернізацію власних НПЗ

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Компаніям РФ вигідніше експортувати, ніж переробляти нафту

Найбільший виробник нафти в РФ компанія «Роснефть» відклала завершення планів щодо модернізації власних нафтопереробних заводів (НПЗ) із 2020 до 2027 року. При цьому інші ключові гравці в цій сфері – «Лукойл», «Газпромнефть», «Газпром» і «Сургутнефтегаз» – практично завершили процес модернізації підконтрольних НПЗ.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Відповідно до домовленості 2011 року, «Роснефть» мала до 2020 року створити 42 установки для переробки нафти на 13 НПЗ, якими компанія володіє. Доля на ринку переробки нафти в «Роснефти» складає 36%. Однак на сьогодні створено лише 20 установок, а від планів створити іще дві відмовилися.

«Газпромнефть», яка володіє двома НПЗ, завершила створення 8 із 9 установок. «Лукойл», у власності якого чотири НПЗ, створив 10 із 11 установок.

Всього в Росії передбачалося створити 128 нових установок для вторинної переробки нафти – проте на травень 2018 року їх було створено лише 78. Причиною такого стану є те, що в компаній галузі немає повної певності щодо майбутньої митної і податкової політики держави.

Як наслідок, компаніям вигідніше експортувати нафту на зовнішні ринки, чим займатися переробкою для внутрішнього споживання. Тому інвестиції «Роснефти» на модернізацію власних НПЗ впали із 195 млрд. рублів в 2013 році до 65 млрд. рублів в 2017 році.

Нагадаємо, раніше представники компанії «Роснефть», яка взаємодіє із В’єтнамом, заявили про початок буріння свердловини за 370 км на південний-схід від в’єтнамського берега.