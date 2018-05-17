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    «Роснефть» побоюється розлютити КНР бурінням в Південно-Китайському морі

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    Південно-Китайське море
    Південно-Китайське море

    Російська компанія не консультувалася із Кремлем щодо діяльності в спірних водах

    Представники компанії «Роснефть», яка взаємодіє із В’єтнамом, заявили про початок буріння свердловини за 370 км на південний-схід від в’єтнамського берега. Свердловина знаходиться в рамках акваторії Південно-Китайського моря, на яку претендує КНР.  Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Два джерела, які володіють інформацією щодо свердловини LD-3P заявляють, що «Роснефть» побоюється тим самим розлютити КНР. Представник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що сама компанія не проводила консультації із російським керівництвом щодо своєї діяльності в Південно-Китайському морі.

    При цьому сам В’єтнам в березні 2018 року припинив буріння на сусідньому майданчику і змушений був компенсувати витрати іспанській компанії Repsol, яка мала ліцензію на буріння.

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