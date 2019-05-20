Розгляд апеляції на вирок Януковичу призначено на 13 червня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-президент Віктор Янукович

Процес розгляду справи розпочнеться о 10:00

Київський апеляційний суд призначив розгляд апеляції на вирок колишньому президенту Віктору Януковичу на 10:00 13 червня.

Про це йдеться в розкладі розгляду справ на сайті суду.



Апеляцію на вирок розгляне колегія суддів у складі Юрія Трясуна, Сергія Новова, Івана Мосьондза, Олександра Журавля та Оксани Павленко.

Як повідомлялося, колишній заступник глави Адміністрації екс-президента України Віктора Януковича Андрій Портнов написав у Тelegram, що повернувся в Україну після п’яти років перебування за кордоном.

Під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні так званих «диктаторських законів», курував в АП правові питання.

Після Революції гідності Портнов перебував за кордоном.

Раніше повідомлялося, що екс-президент-втікач Віктор Янукович хоче повернутися в Україну після приходу до влади Володимира Зеленського.

Нагадаємо, вироком Оболонського районного суду м. Києва від 24 січня Янукович засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, а саме – державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній недоторканності та державній безпеці України, а саме: надання іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

Також Янукович визнаний винуватим у вчиненні злочину проти миру, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України, а саме – пособництво у веденні агресивної війни.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання суворішим, Януковичу визначено остаточне покарання - 13 років позбавлення волі.

Водночас, Януковича визнано невинуватим у пред’явленому обвинуваченні та виправдано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, у зв’язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.











