Луценко про повернення Портнова: А є докази скоєного ним злочину?



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Генеральний прокурор Юрій Луценко Фото: РБК-Украина

Портнов був заступником глави АП за президентства Януковича, потім утік до Росії. Його звинувачують у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем

Генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на повернення в Україну колишнього заступника глави Адміністрації екс-президента України Віктора Януковича Андрія Портнова.

У коментарях під постом у Facebook зі зверненням до нього виконавчого директора Українського інституту майбутнього Віктора Андрусіва, Луценко запитав, чи має хтось докази, що Портнов вчинив злочин.

Андрусів, зокрема, звинуватив Генпрокурора у бездіяльності, завдяки чому, на його думку, Портнов спокійно повернувся в Україну після 5 років перебування за кордоном. «Юрію Луценку, я правильно розумію, що ви все ще на посаді Генерального прокурора? І саме за вашої бездіяльності сьогодні прилетів Портнов і пішов вільно гуляти?», - зазначив Андрусів.

У коментарях до цього посту Генпрокурор відповів так: «А у вас є докази про скоєний ним (Портновим, - ред.) злочин?».

Андрусів, у свою чергу, заявив, що «нормально було б, аби Портнова допитали навіть на основі наявної інформації щодо його причетності до законів 16 січня, які привели до ескалації і перших смертей».

Як повідомлялося, колишній заступник глави Адміністрації екс-президента України Віктора Януковича Андрій Портнов написав у Тelegram, що повернувся в Україну після п’яти років перебування за кордоном.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський заявив, що Портнов не має відношення до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

Раніше журналіст проекту «Наші Гроші» Юрій Ніколов повідомив про зв'язок Зеленського з Портновим.

Під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні так званих «диктаторських законів», курував в АП правові питання.

Після Революції гідності Портнов знаходився за кордоном.

Джерело: Укрінформ