Втікач і держзрадник Янукович вже планує повернутися в Україну



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Віктор Янукович та Віталій Сердюк

Адвокат повідомив про плани засудженого в Україні екс-президента

Екс-президент-втікач Віктор Янукович хоче повернутися в Україну після приходу до влади Володимира Зеленського. Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк в інтерв'ю «Известиям», яке було опубліковане в середу, 24 квітня.

За словами захисника, екс-президент має намір домогтися зняття всіх звинувачень, висунутих проти нього в Україні, а також оскаржить вже винесений вирок.

«На території Російської Федерації Віктор Янукович перебуває тимчасово і вимушено. І захист робить все, щоб відновити його права і довести, що всі звинувачення мали політичний, а не правовий характер. Ми хочемо, щоб реальні винуватці тих подій (2014 року. - ред.) понесли покарання», - додав Сердюк.

Раніше Янукович привітав Зеленського з перемогою на виборах.

Нагадаємо, вироком Оболонського районного суду м. Києва від 24 січня Янукович засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, а саме – державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній недоторканності та державній безпеці України, а саме: надання іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Також Янукович визнаний винуватим у вчиненні злочину проти миру, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України, а саме – пособництво у веденні агресивної війни.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, Януковичу визначено остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Водночас, Януковича визнано невинуватим у пред’явленому обвинуваченні та виправдано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, у зв’язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов збирається повернутися в Україну наступного місяця.

Як повідомлялося, велика частина коштів, отриманих кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським на його виборчу кампанію надійшла від людей, тісно пов'язаних з Андрієм Портновим - близьким соратником екс-президента Віктора Януковича (зараз переховується в РФ) і автором «диктаторської конституції», що розширила його повноваження.

Офіційно в команді Володимира Зеленського заперечують причетність Портнова до неї. Однак, за даними ЗМІ, нардеп Валерій Писаренко, заступник голови депутатської групи «Відродження» і давній соратник Портнова, взяв на себе роль неформального представника Володимира Зеленського у Верховній Раді.

Під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні т.зв. «диктаторських законів», курирував в АП правові питання.

Після Революції гідності Портнов знаходиться в еміграції.

Нагадаємо також, що колишній міністр юстиції з команди Віктора Януковича Олена Лукаш заявила, що дня виборів президента, коли, на її думку, зміниться влада в Україні, вона «чекала п’ять років».