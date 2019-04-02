Розгляд апеляцій трьох українських моряків у Москві перенесли



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Судові засідання у справі українських моряків відбудуться, починаючи з 18 квітня

За словами адвоката, нікого з трьох військовополонених не сповістили в установленому законом порядку про призначення судових засідань

Московський суд відклав судові засідання з розгляду апеляційних скарг в інтересах військовополонених українських моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки, призначені на 2 квітня.

Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов.

«Судові засідання щодо розгляду скарг, поданих в порядку ст. 125 КПК РФ в інтересах військовополонених Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки відклали. З'ясувалося, що нікого з трьох військовополонених не сповістили в установленому законом порядку про призначення судових засідань. Також не сповістили і слідчий орган», - написав адвокат.

За його словами, судове засідання з розгляду скарги в інтересах Ейдера призначено на 18 квітня, Артеменка - на 19 квітня, Сороки - на 22 квітня.

Раніше повідомлялося, що у Росії чотирьом українським військовополоненим морякам провели психіатричну експертизу.

Нагадаємо, Слідче управління ФСБ Росії у березні призначило проведення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

Наприкінці березня суд у Москві відхилив усі апеляції українських моряків про продовження строків тримання під вартою.