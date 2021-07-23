Рожеві калюжі біля Рівного: екологи оприлюднили версію

Про результати огляду місця забруднення екологи повідомлять

Рожеві калюжі на полі біля Рівного можуть бути наслідком розливу агрохімікатів. На місці працюють фахівці. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція.

Повідомляється, що співробітники Поліського округу Держекоінспекції в координації з представниками ДСНС і Гідрометеорологічної служби виїхали на місце розливу рожевої речовини недалеко від Рівного.

«За попередньою інформацією це можуть бути агрохімікати для сільськогосподарського обробітку земель», - зазначив глава відомства Андрій Мальований.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що неподалік Рівного у полі виявили підозрілі калюжі з рожевою рідиною. На даний момент відомо, що один з фермерів після обробки угідь міг залишити рідину невстановленого походження.

До слова, нещодавно на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу у цеху виробництва азотної кислоти. Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

Ввечері 20 липня рятувальники повідомили, що витік кислоти зупинено. Інспектори Держекоінспекції провели заміри шкідливих домішок у повітрі та досліджують грунт біля підприємства.

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