Кримінальні справи та реакція мера: що відомо про аварію на «Рівнеазоті»

Витік газу ліквідували, у повітрі перевищення шкідливих речовин немає

У Рівному на території заводу ПАТ «Рівнеазот» у цеху виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу з нітрозними газами. Розгерметизація сталася близько 17:00, а вже о 17:26 витік газів припинено.

Чим загрожує аварія

Жертв та постраждалих немає. Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та довкіллю немає, інформує ДСНС.

За словами надзвичайників, концентрація окису азоту в повітрі на території підприємства становить 0,5-0,8 мг/м куб. при гранично допустимій концентрації – 1,5 мг/м куб.

Мер Рівного Олександр Третяк провів зустріч із керівництвом області та заводу «Рівнеазот». У своєму відеозверненні на Facebook він закликав громадян не панікувати.

– За підтвердженнями лабораторного центру заводу, а також головного санлікаря Рівненщини, вміст шкідливих речовин у повітрі не перевищує жодних норм, – зазначив він.

Третяк подякував медикам та усім службам, які оперативно прибули на місце події та вчасно зреагували на інцидент на Рівнеазоті.

У Рівному терміново розгорнули 50 ліжко-місць на випадок, якщо комусь із працівників Рівнеазоту або місцевих мешканців знадобиться допомога.

Голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований також прокоментував ситуацію.

«Вже провели заміри на самому підприємстві та на межі санітарно-захісної зони. При гранично допустимих максимально разових концентраціях 0,2 мг/м3 станом на 20:30 концентрації досягали 0,0725 мг/м3, що майже втричі менше», – повідомив він.

Завтра у Рівному скликають позачергове засідання комісії ТЕБ та НС щодо ситуації, що склалася на підприємстві.

Поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження у зв’язку з розгерметизацією трубопроводу на підприємстві ПрАТ «Рівнеазот». Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

Поліціянти попередньо встановили, що сталася аварійна зупинка агрегату у цеху з виробництва неконцентрованої азотної кислоти. За попередніми даними відбулася розгерметизація трубопроводу в районі підігрівача хвостових газів.

«За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 273 КК України (Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах)», – йдеться в повідомленні.

Усі обставини події встановлюються.

Що відомо про «Рівнеазот»

«Рівнеазот» є одним із найпотужніших підприємств хімпромисловості України.

Завод засновано у листопаді 1995 року. Вже через дев’ять років увійшов до списку підприємств стратегічного значення.

Працівники заводу здійснюють близько 50 видів діяльності. Профільними є виробництво, збереження та реалізація мінеральних добрив азотної і фосфорної групи.

Виготовлену продукцію експортують до майже 40 країн світу.

За даними ЗМІ, більше 10 років кінцевим бенефіціаром підприємства «Рівнепзот» є компанія, яка належить бізнесмену Дмитру Фірташу.

Нагадаємо, на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

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