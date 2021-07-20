Аварія на «Рівнеазоті»: витік кислоти зупинено

Хмара рудого диму від азоту, яка піднялась над заводом після аварії, вже зникла

Інспектори Держекоінспекції перебувають на місці події і проведять заміри шкідливих домішок

На підприємстві «Рівнеазот» сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти, постраждалих немає. Про це йдеться у заяві голови Рівненської ОДА Віталія Коваля.

«Друзі на ПрАТ «Рівнеазот» сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти. Постраждалих немає. Ситуація локалізована силами працівників підприємства. Оцінкою загроз займається екологічна інспекція», – написав він у Facebook.

Також про ситуацію на заводі повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

«Відбулася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти через розгерметизацією трубопроводу. Над підприємством з’явилась помаранчева хмара. Інспектори ДЕІ вже перебувають на місці події. За допомогою лабораторного обладнання вони проведуть заміри шкідливих домішок. Про результати досліджень та про стан довкілля навколо об’єкту оперативно інформуватиму. Наразі ситуація контрольована», – написав він.

Підтвердили цю інформацію і рятувальники.

«За попередньою інформацією диспетчера «Рівнеазот», сталася аварійна зупинка агрегата в цеху азотної кислоти. Потерпілих немає, загорянь немає, вибухів ніяких не було. Ми повідомили екологічну інспекцію, щоб вони взяли проби повітря», – розповів речник рівненської ДСНС у коментарі «Радіо Свобода».

Рятувальники заявили, що до ліквідації аварії залучено 12 осіб та три одиниці техніки і витік азотної кислоти вже припинено.

«На ПАТ «Рівнеазот» сталася розгерметизація ємкості з азотною кислотою О 17:26 витік азотної кислоти припинено. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки», – йдеться у повідомленні МВС.

Нагадаємо, 20 липня на заводі «Рівнеазот» заявили, що відбулась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Це сталося вперше за 20 років.