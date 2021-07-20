Руда хмара над «Рівнеазотом». Очевидці публікують вражаючі фото і відео аварії

На місці аварії працюють рятувальники і слідчі

На підприємстві «Рівнеазот», яке виготовляє добрива, вдень 20 липня сталася аварія. Над заводом піднялася хмара рудого диму від азоту, але компанія запевняє, що небезпеки вона не становить.

Інцидент стався на підприємстві в селі Городок, розташованому за 10 кілометрів від Рівного. У результаті над «Рівнеазот» утворилася руда хмара від азоту, яка через деякий час зникла.

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Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

Спершу очевидці повідомляли, що на заводі стався вибух. Але в Group DF заявили, що це «розгерметизація трубопроводу у цеху виробництва азотної кислоти», унаслідок чого відбувся викид «нітрозних газів у незначній кількості».

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У компанії запевняють, що внаслідок інциденту жертв чи постраждалих немає, хмара небезпеки для довкілля чи людей не становить, а «Рівнеазот» продовжує роботу у штатному режимі.