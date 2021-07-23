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    На полі біля Рівного з’явились яскраво-рожеві калюжі (фото)

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    Рожеві калюжі поблизу Рівного помітили 22 липня&nbsp; - На полі біля Рівного з’явились яскраво-рожеві калюжі (фото)
    Рожеві калюжі поблизу Рівного помітили 22 липня 
    Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій

    Фахівці взяли проби ґрунту та самої речовини, а також зробили заміри повітря

    Поблизу села Колоденка, що під Рівним, у полі з'явилися калюжі з рожевою водою. Зразки води та ґрунту відправили на дослідження.Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    «Рятувальники відреагували на повідомлення про те, що в полі недалеко від Рівного з'явилася вода з рожевим забарвленням. Підозрілі калюжі з рожевою рідиною в полі помітив напередодні, 22 липня, житель села Колоденка», – йдеться в повідомленні.

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    На полі біля Рівного з’явились яскраво-рожеві калюжі (фото)
    На полі біля Рівного з’явились яскраво-рожеві калюжі (фото)
    На полі біля Рівного з’явились яскраво-рожеві калюжі (фото)

    За словами голови місцевої громади, причина такого кольору води у тому, що одне із фермерських підприємств розпилило невідому речовину.

    «На місці події працюють фахівці ДСНС та екологи. Проводиться збір проб ґрунту, повітря і самої речовини для проведення експрес-аналізів. Про результати буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.

    До слова, нещодавно на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу у цеху виробництва азотної кислоти. Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

    Ввечері 20 липня рятувальники повідомили, що витік кислоти зупинено. Інспектори Держекоінспекції провели заміри шкідливих домішок у повітрі та досліджують грунт біля підприємства.

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    Теги: ДСНС вода аграрії рятувальники Рівненщина Рівне повітря
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    На полі біля Рівного з’явились яскраво-рожеві калюжі (фото)