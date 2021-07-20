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    Надзвичайна ситуація на «Рівнеазоті». Компанія зробила заяву

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    Надзвичайна ситуація на «Рівнеазоті». Компанія зробила заяву
    Фото із соцмереж

    У повітря здійнялася хмара окису азоту, оцінкою загроз займається екологічна інспекція

    На підприємстві олігарха Дмитра Фірташа «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Про це повідомила пресслужба підприємства у відповідь на повідомлення у ЗМІ про ймовірний вибух та екологічну катастрофу.

    «В результаті надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу. Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами. Жертв та постраждалих немає», – йдеться у повідомленні компанії

    На поточний момент показники якості повітря знаходяться в межах допустимих норм, кажуть на «Рівнеазоті». Жодної загрози довеіллю та населенню немає. Підприємство працює в штатному режимі.

    «Надзвичайна ситуація не вплинула на роботу виробничих цехів підприємства та подальше відвантаження продукції згідно з укладеними контрактами», – повідомили на підприємстві.

    Деякі ЗМІ з посиланням на очевидців у соцмережах раніше повідомили, що на заводі «Рівнеазот» стався вибух.

    Очевидці публікують в соцмережах відео з місця подій.

    Голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль повідомив у Facebook, що на ПрАТ «Рівнеазот» сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти.

    «На ПрАТ «Рівнеазот» сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти. Постраждалих немає. Ситуація локалізована силами працівників підприємства», – заявив він.

    За його словами, оцінкою загроз займається екологічна інспекція.

    Разом з тим у пресслужбі ОДА додали, що у повітря здійнялася хмара окису азоту.

    Теги: вибух Дмитро Фірташ завод Волинська область повітря надзвичайна ситуація
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    Надзвичайна ситуація на «Рівнеазоті». Компанія зробила заяву