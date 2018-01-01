Розмінування Донбасу може тривати десятиліття - Держдеп

У США вважають, що розмінування Донбасу забере багато часу, але цю проблему можна вирішити

Процес розмінування Донбасу може тривати десятиліття. Про це повідомив директор Офісу ліквідації та скорочення озброєнь Бюро із політичних та військових питань Держдепу США Стенлі Браун в інтерв’ю «Радіо Свобода». «Поки що це лише мої припущення - адже чітких розрахунків і досі немає. Але традиційно такі процеси



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У США вважають, що розмінування Донбасу забере багато часу, але цю проблему можна вирішити

Процес розмінування Донбасу може тривати десятиліття. Про це повідомив директор Офісу ліквідації та скорочення озброєнь Бюро із політичних та військових питань Держдепу США Стенлі Браун в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Поки що це лише мої припущення - адже чітких розрахунків і досі немає. Але традиційно такі процеси (розмінування, - ред.) тривають роки, якщо не десятиліття», - відповів Браун на запитання журналіста щодо того, скільки часу може забрати розмінування Донбасу.

Як приклад представник Держдепу навів воєнний конфлікт у Південно-Східній Азії, наслідки якого вирішують досі із 1975 року.

«Ми й досі працюємо у Південно-Східній Азії, розгрібаючи наслідки збройного конфлікту, який у 1975 році завершився. Ось дивіться – 40 років вже минуло, 20 із них ми там працюємо. Ми й досі займаємося розмінування території в Іраку – наслідки минулих конфліктів», - заявив Браун.

Він додав, що з його досвіду, розмінування забере багато часу, але цю проблему можна вирішити.

Як повідомляв «Главком», Японія надала українській армії техніку для розмінування.