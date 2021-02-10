Справа Павла Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Антоненко залишиться за гратами до квітня

П’ять поручителів заявили в суді клопотання про взяття Андрія Антоненка на поруки

Апеляційний суд Києва у середу, 10 лютого, вчергове відмовив адвокатам ветерана АТО та співака Андрія Антоненка щодо зміни запобіжного заходу у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це інформує фейсбук-спільнота Free Riff

Cуд залишив рішення попередньої інстанції без змін – Антоненко перебуватиме за гратами до 2 квітня.

Під час засідання суд заслухав п’ятьох поручителів з клопотанням про взяття Андрія Антоненка на поруки.

На підтримку Антоненка виступили колишні народні депутати Верховної Ради Андрій Тетерук та Оксана Корчинська, чинні нардепи Марія Іонова від «Європейської солідарності» та Єгор Чернєв від «Слуги народу». А також один із керівників Андрія Антоненка, офіцер ССО Олексій Нікіфоров.

Також, до оголошення рішення, судді заслухали й самого Антоненка.

Як повідомлялося, 3 лютого Шевченківський райсуд Києва продовжив до 2 квітня включно дію запобіжних заходів обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко, яка перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а також строк дії обов'язків для третьої обвинуваченої Яни Дугарь.

19 січня стало відомо, що колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар приїжджав до Києва, щоб свідчити у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Перед цим він опублікував та передав Нацполіції аудіозаписи про можливу причетність білоруської влади до вбивства.

Макар розповів, що про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще у 2012 році.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.