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    Коломойський і Боголюбов будуть судитися з США

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    Коломойський і Боголюбов будуть судитися з США
    Фото: dpchas.com.ua

    Позов подають у відповідь на конфіскацію активів

    Американські компанії, які належать українським олігархам Ігорю Коломойськиму і Геннадію Боголюбову, подали інвестиційний позов (в ICSID) проти Сполучених Штатів у відповідь на цивільні позови про конфіскацію їх активів.

    Компанія Optima Ventures, зареєстрована в штаті Делавер, і її дочірня компанія ініціюють арбітражне слухання у відповідності з двосторонньою угодою про інвестиції між Україною та США, вимагаючи відшкодування збитків на суму понад $23 мійльона.

    Про це повідомляє видання Global Аrbitration review.

    Згідно з повідомленням, компанія Optima Ventures, зареєстрована в штаті Делавер, і її дочірня компанія ініціюють арбітражне слухання відповідно до двосторонньої угоди про інвестиції між Україною та США, вимагаючи відшкодування збитків на суму понад $23 млн.

    Контрольний пакет акцій «Оптими» належить українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. Решта – їхнім колегам з Майамі Мордехаю Корфу й Уріелю Лабері, які є громадянами США та обвинуваченими у справі про фінансове шахрайство, ініційованій проти українських олігархів у штатах.

    «Оптима» вважає, що для США «нерозумно» заарештовувати й позбавляти українських інвесторів їх інвестицій на підставі «одностороннього і неправильного тлумачення» українського законодавства. Компанія стверджує, що дії влади США також порушують «доктрину ввічливості».

    У своєму інвестиційному позові (ICSID) «Оптима» зазначає, що ні Коломойському, ні Боголюбову не було пред'явлено ніяких звинувачень у скоєнні злочину в Україні. Що прокуратура України має виняткові повноваження порушувати кримінальні справи відповідно до Кримінального кодексу країни, і що українські цивільні суди не можуть оголосити порушення Кримінального кодексу без визнання вини в кримінальній справі.

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    Теги: Ігор Коломойський суд шахрайство США інвестиції фінанси Геннадій Боголюбов
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