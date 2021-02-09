Коломойський і Боголюбов будуть судитися з США

Позов подають у відповідь на конфіскацію активів

Американські компанії, які належать українським олігархам Ігорю Коломойськиму і Геннадію Боголюбову, подали інвестиційний позов (в ICSID) проти Сполучених Штатів у відповідь на цивільні позови про конфіскацію їх активів.

Компанія Optima Ventures, зареєстрована в штаті Делавер, і її дочірня компанія ініціюють арбітражне слухання у відповідності з двосторонньою угодою про інвестиції між Україною та США, вимагаючи відшкодування збитків на суму понад $23 мійльона.

Про це повідомляє видання Global Аrbitration review.

Згідно з повідомленням, компанія Optima Ventures, зареєстрована в штаті Делавер, і її дочірня компанія ініціюють арбітражне слухання відповідно до двосторонньої угоди про інвестиції між Україною та США, вимагаючи відшкодування збитків на суму понад $23 млн.

Контрольний пакет акцій «Оптими» належить українським олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. Решта – їхнім колегам з Майамі Мордехаю Корфу й Уріелю Лабері, які є громадянами США та обвинуваченими у справі про фінансове шахрайство, ініційованій проти українських олігархів у штатах.

«Оптима» вважає, що для США «нерозумно» заарештовувати й позбавляти українських інвесторів їх інвестицій на підставі «одностороннього і неправильного тлумачення» українського законодавства. Компанія стверджує, що дії влади США також порушують «доктрину ввічливості».

У своєму інвестиційному позові (ICSID) «Оптима» зазначає, що ні Коломойському, ні Боголюбову не було пред'явлено ніяких звинувачень у скоєнні злочину в Україні. Що прокуратура України має виняткові повноваження порушувати кримінальні справи відповідно до Кримінального кодексу країни, і що українські цивільні суди не можуть оголосити порушення Кримінального кодексу без визнання вини в кримінальній справі.