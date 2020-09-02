Кива збирає у свою організацію ексберкутівців, які брали участь у розстрілах на Майдані, - ЗМІ



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«Патріоти – За Життя» - організація Іллі Киви, що позиціонує себе як бойове крило партії ОПЗЖ

Керівник групи активістів організації «Патріоти – За життя», що була атакована націоналістами на трасі Київ-Харків 27 серпня, Олег Мартиненко виявився офіцером «Буркуту» часів Януковича та брав участь у розоні мирних демонстрантів під час Революції Гідності. Фотодокази цього з’явились у телеграм-каналі ОпустиВату.

Зараз Мартиненко очолює приватну охоронну фірму «Шторм», яка належить соратникам лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та займається рекрутингом нових активістів до лав організації Іллі Киви «Патріоти – За життя».

Виявилося, що на своїй Фейсбук-сторінці Мартиненко активно публікує дописи на тему «русского мира» та вітає друзів з днем створення «Беркуту». Після викриття журналістів, екс-беркутівець видалив зі своїх акаунтів усю інформацію.

Крім Мартиненка, в оточенні Киви був виявлений ще один колишній беркутівець – Олександр Візир. Він доєднався до охорони Віктора Медведчука після розформування підрозділу «Беркут» у 2014 році. Саме Візир є організатором полтавського з’їзду «Патріотів – За Життя», після якого і відбувся той самий інцидент з автобусом на трасі Київ-Харків 27 серпня.

Нагадаємо, 27 серпня на трасі Київ-Харків сталась сутичка між українськими націоналістами та активістами організації «Патріоти - За Життя». Внаслідок сутички декілька соратників Іллі Киви потрапили до лікарні. 16 нападників були затримані та отримали 60 діб СІЗО без права застави як міру запобіжного заходу.

«Патріоти – За Життя» - організація, що позиціонує себе як бойове крило партії ОПЗЖ. Члени організації оголосили за свою мету «наведення порядку на вулицях заради миру» та боротьбу з «радикалами». Формальним керівником та головним речником організації є народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива.

Джерело: Цензор.НЕТ