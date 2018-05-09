Рудьковcький заявив, що інформація про його арешт - фейк

Раніше ЗМІ повідомляли про затримання екс-політика в ОАЕ

Екс-міністра транспорту України Микола Рудьковський, який уже кілька років не живе в Україні, повідомив, що новина про його затримання в Об'єднаних Арабських Еміратах не відповідає дійсності. Про це Рудьковський написав на своїй сторінці в Facebook. «Запущена чергова хвиля фейкових новин, пов’язаних з моїм іменем. Як і багато



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Микола Рудьковський

Раніше ЗМІ повідомляли про затримання екс-політика в ОАЕ

Екс-міністра транспорту України Микола Рудьковський, який уже кілька років не живе в Україні, повідомив, що новина про його затримання в Об'єднаних Арабських Еміратах не відповідає дійсності.

Про це Рудьковський написав на своїй сторінці в Facebook.

«Запущена чергова хвиля фейкових новин, пов’язаних з моїм іменем. Як і багато українців, на даний час я працюю за кордоном, займаюся проектами, не пов’язаними з Україною. Політикою в Україні не займаюся! Звертаюся до журналістів та ЗМІ з проханням перестати використовувати моє прізвище задля підняття рейтингів ваших видань, шляхом розповсюдження кимось видуманих про мене «сенсацій» - ідеться на сторінці Рудьковського у Facebook.

Нагадаємо, колишній депутат в розшуку в Україні не перебуває.

Додамо, що напередодні з’явилась інформація про те, що у Дубаї затримали екс-міністра транспорту і зв’язку України Рудьковського.

Екс-нардеп за допомогою в українську консульську службу не звертався, оскільки, за даними близьких до нього осіб, не планує повертатися в Україну, де не з'являвся з 2014 року.

Напередодні повідомлялося, що у процесі затримання в Рудьковського були виявлені паспорти ще декількох країн.

Український закордонний паспорт Рудьковський отримав у посольстві України в одній з країн Європи у 2017 році. У нього було два вітчизняних закордонних паспорти, виданих у 2012 році, один - із шенгенською візою, а інший - з американською туристичною візою. У момент отримання біометричного паспорта той, що із шенгенською візою, був вилучений. В іншому ж була діюча іракська віза, яка декілька разів використовувалася.

У 2008 році Рудьковського звинуватили у використанні держкоштів в особистих цілях. За даними слідства, він витратив 390 тисяч гривень на поїздку в Париж нібито з моделлю Олександрою Ніколаєнко. Його затримали на початку лютого 2008 року, справа була закрита у 2010 році.