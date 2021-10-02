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    Вагітним та дітям не просто можна, а необхідно вакцинуватися, – медична експертка ЮНІСЕФ

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    Лікарка-інфекціоністка зазначила,&nbsp;що навіть людям з алергією можна робити щеплення від Covid-19. - Вагітним та дітям не просто можна, а необхідно вакцинуватися, – медична експертка ЮНІСЕФ
    Лікарка-інфекціоністка зазначила, що навіть людям з алергією можна робити щеплення від Covid-19.
    Фото з відкритих джерел

    «Пора припинити міряти антитіла, а краще взагалі забути про них»

    Вагітним жінкам і дітям від 12 років, які мають супутні захворюваннями, необхідно вакцинуватися від коронавірусу, про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» розповіла медичний експерт ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) Катерина Булавінова.

    Як вона зауважила, в Україні зростає число вакцинованих, однак це відбувається дуже повільно.

    «Крім того, серед щеплених дуже мало людей з групи ризику, які мають найбільші шанси потрапити до лікарні або померти від COVID-19, – зазначила Катерина Булавінова. – Всі, хто хоче зараз врятувати своє життя, знизити ризики для себе і близьких, повинні встати, піти і провакцинуватися. Вакцини є на всі смаки».

    Катерина Булавінова стверджує, що вагітним жінкам можна робити щеплення.

    "Вагітним не просто можна, а потрібно негайно, терміново на будь-якому терміні вагітності (прищепитися – ред.) вакциною Pfizer. Дітям з 12 років, у яких є супутні захворювання, терміново потрібно отримати вакцину Pfizer. Людям, які старше 65 років, неважливо які у них супутні захворювання: астма, онкологія, кардіологія, – потрібно піти і отримати будь-яку з наявних вакцин», – сказала вона.

    Експерт підкреслила, що українцям «пора припинити міряти антитіла, а краще взагалі забути про них». Вона додала, що людям з алергією можна робити щеплення від Covid-19. Не будуть вакцинувати лише тих, у кого був анафілактичний шок від першої дози вакцини.

    Нагадаємо, український імунолог Федір Лапій пояснив, кому треба третя доза, а кому не можна і першу.

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    Теги: вакцинація
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    Вагітним та дітям не просто можна, а необхідно вакцинуватися, – медична експертка ЮНІСЕФ