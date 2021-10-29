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    Казус в прямому ефірі: антивакцинатора вигнали зі студії і тут сталось непередбачуване (відео)

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    Залишаючи студію, критик вакцинації не втримався на ногах - Казус в прямому ефірі: антивакцинатора вигнали зі студії і тут сталось непередбачуване (відео)
    Залишаючи студію, критик вакцинації не втримався на ногах
    Фото: Володимир Горковенко/Facebook

    Мілютін упав у прямому ефірі

    Антивакцинатор, представник ГО «Вакцинація: вільний вибір» Захар Мілютін на токшоу «Право на владу» антивакцинатор Захар Мілютін посварився із експерткою ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

    Коли Мілютін на емоціях вирішив покинути студію, то упав просто посеред ефіру. Імовірно, він перечепився ногою за сходинку студійних декорацій.

    Під час токшоу Мілютін постійно переривав виступи спікерів, звинувачуючи їх у введенні суспільства в оману щодо вакцинації, примусі людей вакцинуватися тощо.

    При цьому чоловік сам звинувачував учасників шоу у хамстві.

    Вчергове не витримавши «хамства» чоловік вирішив піти, однак не втримався на ногах та впав.

    Нагадаємо, Шуфрич влаштував істерику в прямому етері та напав на Ляшка.

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    Теги: вакцинація
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    Казус в прямому ефірі: антивакцинатора вигнали зі студії і тут сталось непередбачуване (відео)