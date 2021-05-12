Румунія виставить на аукціон літак диктатора Чаушеску

Літак Чаушеску називають зразком румунської авіаційної промисловості

Літак Rombac «Super One-Eleven», який належав румунському диктатору Ніколае Чаушеску й використовувався для офіційних рейсів у період між 1986 і 1989 роками, надійде у продаж на аукціоні «Зірки зірок» Artmark 27 травня, передає «Главком» із посиланням на Romania Insider.

Літак Чаушеску називають зразком місцевої авіаційної промисловості. На аукціоні він матиме стартову ціну 25 000 євро.

Літак марки ROMBAC 1-11 (або Rombac One-Eleven), перший і єдиний пасажирський літак, побудований в Румунії, був публічно представлений в серпні 1982 року. Літак здійснив свій перший офіційний рейс восени того ж року.

Літак «Super One-Eleven» використовувався для офіційних польотів Ніколае Чаушеску протягом чотирьох років, між 1986 і 1989 роками.

Ще одним особливим лотом, який виставлять на тому ж аукціоні, є президентський літак колишнього президента Іона Ілієску. Це був останній Rombac 1-11, побудований у Румунії. Його початкова ціна становить 25 000 євро.

«Враховуючи надзвичайну рідкісність цих моделей та їх важливість для технічної історії Румунії, два літаки класифікувались як національна культурна спадщина, їм присвоєна категорія «скарб»... Літаки виставляються на аукціон в рамках патримоніальної ліквідації державного підприємства «Ромавія», – заявили в Artmark.