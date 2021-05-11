Аеропорт Тель-Авіва опинився під обстрілом: літак МАУ не зміг сісти

Аеропорт Тель-Авіва імені Бен Гуріона ввечері 11 травня опинився під обстрілом з Сектора Гази

Літак авіакомпанії МАУ не дочекався дозволу на посадку, тому його скерували на Кіпр

Внаслідок атаки з Сектора Гази аеропорт Тель-Авіва імені Бен Гуріона ввечері 11 травня опинився під обстрілом. Український літак авіакомпанії МАУ не дочекався дозволу на посадку, тому його скерували на Кіпр.

Як повідомляє The Times of Israel, міжнародний аеропорт імені Бен Гуріона припинив роботу, тому рейси, які прямують в Тель-Авів, перенаправляють на Кіпр.

У будівлі летовища проходить евакуація.

Як видно на оприлюднених відео, над аеропортом помітні ракети.

Портал Aviastop зазначає, що український літак кампанії МАУ намотував кола поблизу узбережжя Ізраїлю.

«Усе через ракетну атаку із Сектору Газа на Тель-Авів. Літак з Києва саме заходив на посадку, коли почався обстріл», – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що літак МАУ вже приземлився у Ларнаці (Кіпр).

Нагадаємо, ситуація між Палестиною та Ізраїлем загострилася в неділю, 10 травня. З тих пір «Хамас» з Сектора Гази випустив по Ізраїлю понад 600 ракет, поранивши кількох людей. У відповідь ізраїльські військові почали операцію «Страж стін».

Обстріли почалися через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму панівного у Секторі Гази ісламського угруповання «Хамас». Палестинські бойовики вимагали від Ізраїлю вивести війська з комплексу мечеті Аль-Акса, де сотні палестинських протестувальників отримали поранення під час сутичок з ізраїльською поліцією. Водночас поліція Ізраїлю заявила про 17 постраждалих співробітників.

На тлі ракетного обстрілу з боку Сектора Гази на Храмовій горі в Єрусалимі сталася пожежа.

У вівторок «Хамас» висунув ультиматум Ізраїлю, Тель-Авів допустив сухопутну операцію в Газі.