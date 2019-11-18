У ДБР створено підрозділ із розслідування справ Майдану, - Труба



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Фото: facebook.com / Олег Слабоспицький

За словами Труби, до підрозділу відібрано кращих, професійних слідчих, щоб ефективно працювати над «справами Майдану» далі

У Державному бюро розслідувань створено підрозділ із розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках, повідомив директор ДБР Роман Труба у своєму телеграм-каналі.

За словами Труби, до підрозділу відібрано кращих, професійних слідчих, щоб ефективно працювати над «справами Майдану» далі.

«Щойно ГПУ завершить усі процесуальні дії і передасть нам матеріали кримінальних проваджень, слідчі приступлять до роботи», - йдеться в повідомленні.

Директор ДБР нагадав, що 20 листопада Генпрокуратура завершує досудове розслідування щодо всіх кримінальних проваджень, після цього у них є три місяці для того, щоб передати всі матеріали до ДБР.

«Наразі в прокуратурі триває інвентаризація матеріалів, щойно колеги її завершать, ми готові розслідувати «справи Майдану», - зазначив Труба.

З 2014-го «справами Майдану» займалося Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури на чолі із Сергієм Горбатюком. За цей час повідомили підозри 448 людям, передали до суду 298 обвинувальних актів, винесли 57 вироків.

З 20 листопада генпрокуратура втрачає функцію розслідування. Незакінчені справи розділять між Державним бюро розслідувань і Національним антикорупційним бюро. «Справи Майдану» передадуть ДБР. Наразі відомо, що там не вистачає слідчих, та потрібен час на вивчення п'яти тисяч томів справ. Це може призупинити розслідування на невизначений час, вважають адвокати і родичі загиблих героїв.

Напередодні повідомлялося, що Генпрокурор призначив керівництво департаменту у справах Майдану. Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Мисяка на посаду начальника Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Генеральної прокуратури України Окрім того, підписано наказ про призначення Олексія Донського на посаду заступника начальника вказаного Департаменту.

Також Генпрокуратура анонсувала формування групи з аудиту справ Майдану.