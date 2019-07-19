Рябошапка пояснив «штурханину» Зеленського із Полтораком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рябошапка був свідком ситуації, яка склалася в Міноборони

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка роз'яснив, що між президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Степаном Полтораком не було ніякого конфлікту, тим більше штурханини.

Зазначається, що Рябошапка був свідком ситуації.

«Повна нісенітниця. Не було ніякого поштовху. Полторак сам відійшов. Ми говорили про терміновий дзвінок, і президент попросив Степана Полторака почекати. І все», - розповів Рябошапка, якого цитують Українські Новини.

Він підкреслив, що інформація щодо того, що Полторака відштовхнули, не відповідає дійсності.

Раніше ЗМІ опублікували відео, на якому президент Володимир Зеленський під час зустрічі на території Міністерства оборони нібито різко відштовхнув міністра оборони Степана Полторака.

Нагадаємо, 10 липня під час зустрічі з активом Київської області Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка. Причиною цього стала його судимість за «розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень».

«Вийдіть звідси. Выйди отсюда, розбійник ти. Погано чуєш мене?» - звернувся Зеленський до Годунка під аплодисменти присутніх в залі.

Виходячи з зали секретар міськради нагадав, що Зеленський казав, що тепер всі «президенти». На це Зеленський відповів: «Ти - точно не президент. У президента немає криміналу. Іди гуляй, господи».

Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента. Потім він кардинально змінив свою позицію.