Рябошапка звільнив першого заступника генпрокурора Сторожука
Дмитро Сторожук
Фото: facebook.com
Місце Дмитра Сторожука обійняв Віталій Касько
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив першого заступника генерального прокурора Дмитра Сторожука. Про це повідомило джерело в ГПУ.
«Рапорт Сторожука про звільнення задоволено», - сказав співрозмовник.
З його слів, місце Сторожука обійняв Віталій Касько.
Зазначимо, щр Рябошапка намір звільнити всіх чинних заступників генпрокурора.
Як повідомлялося, 6 вересня генпрокурор Руслан Рябошапка призначив своїм першим заступником Віталія Каська.
Касько заявив, що має намір займатися реформуванням прокуратури.
Джерело: Українські новини