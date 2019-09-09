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    Рябошапка звільнив першого заступника генпрокурора Сторожука

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    Дмитро Сторожук - Рябошапка звільнив першого заступника генпрокурора Сторожука
    Дмитро Сторожук
    Фото: facebook.com

    Місце Дмитра Сторожука обійняв Віталій Касько

    Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив першого заступника генерального прокурора Дмитра Сторожука. Про це повідомило джерело в ГПУ.

    «Рапорт Сторожука про звільнення задоволено», - сказав співрозмовник.

    З його слів, місце Сторожука обійняв Віталій Касько.

    Зазначимо, щр Рябошапка намір звільнити всіх чинних заступників генпрокурора.

    Як повідомлялося, 6 вересня генпрокурор Руслан Рябошапка призначив своїм першим заступником Віталія Каська.

    Касько заявив, що має намір займатися реформуванням прокуратури.

    Джерело: Українські новини

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