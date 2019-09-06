Рябошапка звільнив прокурорів восьми областей
Звільнено прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей. Про це сказано в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.
«На підставі статей 9 і 41 закону України «Про прокуратуру» Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 6 вересня 2019 звільнив із посад прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей», - сказано в ньому.
Звільнено прокурора Волинської області Віктора Швидкого, Івано-Франківської - Олександра Стратюка, Кіровоградської - Анатолія Коваленка, Луганської - Володимира Янка, Львівської - Юрія Квятковського, Рівненської - Богдана Подубинського, Сумської - Віталія Матвійчука та Тернопільської - В'ячеслава Перча.
Нагадаємо, 4 серпня Рябошапка звільнив прокурорів Житомирської, Вінницької, Одеської та Черкаської областей.
Нагадаємо, 29 серпня президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором. 30 серпня керівник Офісу президента Андрій Богдан представив нового керівника Генпрокуратури Руслана Рябошапку.