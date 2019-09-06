  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рябошапка звільнив прокурорів восьми областей

    • Розсилка
    Генпрокурор Руслан Рябошапка - Рябошапка звільнив прокурорів восьми областей
    Генпрокурор Руслан Рябошапка

    Звільнено прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей

    Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей. Про це сказано в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

    «На підставі статей 9 і 41 закону України «Про прокуратуру» Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 6 вересня 2019 звільнив із посад прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей», - сказано в ньому.

    Звільнено прокурора Волинської області Віктора Швидкого, Івано-Франківської - Олександра Стратюка, Кіровоградської - Анатолія Коваленка, Луганської - Володимира Янка, Львівської - Юрія Квятковського, Рівненської - Богдана Подубинського, Сумської - Віталія Матвійчука та Тернопільської - В'ячеслава Перча.

    Нагадаємо, 4 серпня Рябошапка звільнив прокурорів Житомирської, Вінницької, Одеської та Черкаської областей.

    Нагадаємо, 29 серпня президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором. 30 серпня керівник Офісу президента Андрій Богдан представив нового керівника Генпрокуратури Руслана Рябошапку.

    Читайте також
    прокуратура Генпрокурор Генпрокуратура прокурор Володимир Зеленський президент Руслан Рябошапка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ