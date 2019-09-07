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    Касько розповів, чим збирається займатися у Генпрокуратурі

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    Перший заступник генпрокурора Віталій Касько&nbsp; - Касько розповів, чим збирається займатися у Генпрокуратурі
    Перший заступник генпрокурора Віталій Касько 

    Касько наразі не знає іще переліку своїх обов'язків у ГПУ

    Перший заступник генпрокурора Віталій Касько має намір займатися реформуванням прокуратури.

    Про це він повідомив в коментарі «Укрінформу».

    «Реформуванням прокуратури, якщо буде політична воля», - сказав Касько, відповідаючи на питання, на чому зосередиться у Генпрокуратурі України.

    «Наскільки я розумію, вона (політична воля - ред.) є і у президента, і у генерального прокурора, використати цю можливість привести її (прокуратуру - ред.) до ладу, щоб вона нарешті почала працювати відповідно до європейських стандартів», - додав він.

    На думку посадовця, прокуратура не має займатися розслідуванням кримінальних справ і «перетягувати на себе ковдру у цивільно-правовій сфері».

    «Я про це говорив з генпрокурором, і він абсолютно підтримує ідею типової європейської прокуратури, яка буде подобатися суспільству, яке знатиме, що прокуратура виконує роботу щодо захисту доброчесного громадянина і покарання винного», - зазначив він.

    Водночас Касько додав, що наразі не знає іще переліку своїх обов'язків у прокуратурі.

    «Немає розподілу. Поки що виконую доручення генпрокурора. Він мене попросив прийти на Антикорупційний комітет парламенту, оскільки я готував проєкт закону про цивільну конфіскацію і повернення статті Кримінального кодексу про запровадження відповідальності за незаконне збагачення», - сказав він.

    Касько не виключає, що у подальшому куруватиме міжнародно-правове співробітництво у Генпрокуратурі.

    Як повідомлялося, 6 вересня генпрокурор Руслан Рябошапка призначив своїм першим заступником Віталія Каська.

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