Рятувальники знайшли дітей, які загубилися в Карпатах

Дітей передано представникам поліції

У Закарпатській області знайшли чотирьох дітей, які втратили орієнтир та заблукали напередодні в лісовому масиві поблизу с. Порошково. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 09:15 співробітниками ДСНС знайдено заблукалих дітей, транспортовано до населеного пункту та передано представникам поліції» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора, 18 серпня, під час збирання ягід та грибів в лісовому масиві поблизу села Порошково Ужгородського району заблукали четверо дітей. Усі вони ромської національності 2007–2014 років народження.

Усього до пошукових робіт залучено 61 особу, серед яких рятувальники, поліція, місцеве населення та працівники лісового господарства. Крім того, залучені 7 одиниць техніки та 2 собаки.