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    У Карпатах шукають чотирьох дітей, які пішли по гриби й загубилися

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    Усі загублені діти 2007&ndash;2014 років народження - У Карпатах шукають чотирьох дітей, які пішли по гриби й загубилися
    Усі загублені діти 2007–2014 років народження
    Фото: etnosvit.com

    Усього до пошукових робіт залучено 61 особу, серед яких рятувальники, поліція, місцеве населення та працівники лісового господарства

    Учора, 18 серпня, під час збирання ягід та грибів в лісовому масиві поблизу села Порошково Ужгородського району заблукали четверо дітей. Усі вони ромської національності 2007–2014 років народження. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Станом на 7 ранку 19 серпня пошуки дітей тривають.

    Усього до пошукових робіт залучено 61 особу, серед яких рятувальники, поліція, місцеве населення та працівники лісового господарства. Крім того, залучені 7 одиниць техніки та 2 собаки.

    Нагадаємо, 14 серпня, на Говерлі загубився шестирічний хлопчик з Коломиї. Дитина відстала від групи дорослих під час підйому з м. Коломия по зеленому маршруту на г. Говерла, поблизу смт Ворохта. Його поуками займалися гірські рятувальники ДСНС з Івано-Франківської та Закарпатської областей та 11 військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, які перебували в таборі на Говерлі. Наступного дня дитину знайшли.

    Теги: ДСНС діти рятувальники Карпати (гори) поліція населення гриби
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    У Карпатах шукають чотирьох дітей, які пішли по гриби й загубилися