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    У продажу в Києві виявлено небезпечний дитячий посуд

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    Для годування дітей використовують силіконовий посуд - У продажу в Києві виявлено небезпечний дитячий посуд
    Для годування дітей використовують силіконовий посуд
    Фото з відкритих джерел

    У посуді виявлено міграцію летких органічних компонентів із силіконового посуду для дітей

    У продажу в Києві фахівці виявили небезпечний дитячий посуд китайського виробника Shenzhen Kean Silicone Product Co Ltd. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

    «Інформуємо стосовно виявлення міграції летких органічних компонентів (1,6%) із силіконового посуду для дітей, що експортувались з Китаю (виробник: Shenzhen Kean Silicone Product Co Ltd., Shenzhen) через Данію (вантажовідправник: FB Trading ApS, Hinnerup) до України (отримувач: ФОП Кравченко Владислав)», – йдеться в повідомленні.

    Дитячий посуд виробництва Shenzhen Kean Silicone Product Co Ltd., Shenzhen
    Дитячий посуд виробництва Shenzhen Kean Silicone Product Co Ltd., Shenzhen

    Киян закликають у разі виявлення вказаного об’єкту торгівлі повідомляти Головне управління Держпродспоживслужби в Києві за телефоном (044) 486-95-85 або електронною адресою: [email protected]

    Теги: Київ діти торгівля магазин
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    У продажу в Києві виявлено небезпечний дитячий посуд