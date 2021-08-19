У продажу в Києві виявлено небезпечний дитячий посуд

У посуді виявлено міграцію летких органічних компонентів із силіконового посуду для дітей

У продажу в Києві фахівці виявили небезпечний дитячий посуд китайського виробника Shenzhen Kean Silicone Product Co Ltd. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

«Інформуємо стосовно виявлення міграції летких органічних компонентів (1,6%) із силіконового посуду для дітей, що експортувались з Китаю (виробник: Shenzhen Kean Silicone Product Co Ltd., Shenzhen) через Данію (вантажовідправник: FB Trading ApS, Hinnerup) до України (отримувач: ФОП Кравченко Владислав)», – йдеться в повідомленні.

Дитячий посуд виробництва Shenzhen Kean Silicone Product Co Ltd., Shenzhen

Киян закликають у разі виявлення вказаного об’єкту торгівлі повідомляти Головне управління Держпродспоживслужби в Києві за телефоном (044) 486-95-85 або електронною адресою: [email protected]