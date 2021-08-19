Треба вакцинувати вчителів, а не дітей. Колишній заступник Супрун пояснив, як треба готуватися до 1 вересня

Тим часом в Ізраїлі вакцинують уже і дітей

Дітей нині практично не щеплюють не в силу віку, а в силу того, що вони не є групою ризику. Ця тактика, яку застосовує наш уряд, абсолютно логічна, заявив в інтерв’ю «Главкому» ексзаступник міністра охорони здоров’я, співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

«Дорослі більш вразливі до коронавірусу. Тому у школах більш вразливими є безумовно вчителі. А діти менше хворіють – щоправда, «Дельтою» вони хворіють дещо більше, ніж попередніми штамами, тому треба щеплювати вчителів. Ця тактика, яку застосовує наш уряд, абсолютно логічна. До слова, в Ізраїлі вакцинують уже і дітей», – сказав експерт.

Ковтонюк переконаний, що серйозні карантинні обмеження зараз запроваджувати не варто.

«Зараз ще рано. Нині варто запроваджувати адаптивний карантин: дивитись, де і в якому регіоні ситуація виходить з-під контролю. Бо карантин застосовується як екстрений захід. В тій ситуації, коли ти не можеш контролювати ніяк взагалі те, що відбувається. Хороша аналогія – це стоп-кран в поїзді: якщо втрачаєш керування, зупиняєш все ціною того, що пасажири попадають з полиць. Так і карантин: дуже неприємна штука. Тому його треба спочатку адаптивно застосовувати, дивитися, які регіони страждають найбільше. А якщо вже по всій країні ситуація взагалі вийде з-під повного контролю, тоді закриватися», – пояснив він.

Зі слів ексзаступника Супрун, У МОЗ є нормальні інструменти для того, щоб це відстежувати.

«Попередній спалах, наприклад, показав, що міністерство дечому навчилося», – наголосив Ковтонюк.

До слова, в Ізраїлі 1,5 млн дітей не пізніше, ніж за 48 годин до 1 вересня здадуть аналіз на коронавірус. Батьки отримають набори для проведення тесту в домашніх умовах.

Через ситуацію з пандемією уряд Ізраїлю затвердив нові обмеження.

Тим часом в Україні кількість хворих на коронавірус зростає.