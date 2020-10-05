Рятувальники ліквідували на Луганщині ще два осередки пожеж



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Фото: ДСНС

Наразі рятувальники намагаються локалізувати пожежу навколо села Смоляниново

У Луганській області ліквідували ще два осередки пожеж. Всього з восьми основних осередків загоряння ліквідовані вже шість.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За станом на 9 ранку 5 жовтня ліквідовані осередки поблизу сіл Боброво і Воронове, а також поблизу Трьохізбенки і Муратово.

«Таким чином, з восьми основних осередків пожеж, шість клітинок - ліквідовані, одну – локалізовано», - повідомили в ДСНС.

«Вживаються заходи щодо локалізації осередку пожежі лісового масиву в районі с. Смолянинове», - повідомили у Службі.

Нагадаємо, на території Луганської області продовжується гасіння пожеж, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

Волонтери з благодійного фонду «Повернись живим» оприлюднили відеозапис, на якому двоє бойовиків підпалюють траву неподалік позицій українських підрозділів на Луганщині.

Також повідомлялося, що під час ліквідації лісових пожеж на Луганщині виявлено тіла 11 осіб, причина загибелі чотирьох із них ще встановлюється.