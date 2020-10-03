На Луганщині загасили один з основних осередків пожеж, ще сім горять



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За попередніми оцінками, орієнтовна площа усіх семи осередків пожеж становить понад 20 тис. га Фото: ДСНС

До гасіння вогню залучено 1,5 тис. осіб та 306 одиниць техніки

Рятувальники на Луганщині загасили один з основних осередків пожеж та локалізували ще чотири.

Про це у суботу ввечері повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що ліквідовано пожежу очерету та сухої рослинності між селами Піщане, Нижньотепле та Артема Станично-Луганського району.

Водночас локалізовано такі осередки:

поблизу населених пунктів Боброве, Воронове та Боровське на площі близько 6 тис. га;

поблизу н.п. Трьохізбенка, Муратове та Капітанове Новоайдарського району на площі близько 2,6 тис. га;

лісову пожежу поблизу сіл Лобачеве та Геївка Станично-Луганського району на площі близько 1400 га;

поблизу с. Вільхове Станично-Луганського району на площі близько 2 тис. га.

При цьому тривають пожежі на околиці с. Смолянинове Новоайдарського району, де вогонь пройшов понад 1,4 тис. га лісових насаджень, та поблизу с. Болотене Станично-Луганського району, де сталося займання понад 6 га очерету та сухої рослинності.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа усіх семи осередків пожеж становить понад 20 тис. га. Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється.

До гасіння вогню залучено загалом 1539 осіб та 306 одиниць техніки. Авіація ДСНС у районах пожеж протягом 3 жовтня здійснила 162 скидання (504 тонни води).

Раніше повідомлялося, що під час ліквідації лісових пожеж на Луганщині виявлено тіла 11 осіб, причина загибелі чотирьох із них встановлюється.

Як повідомлялося раніше, за фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Волонтери з благодійного фонду «Повернись живим» оприлюднили відеозапис, на якому двоє бойовиків підпалюють траву неподалік позицій українських підрозділів на Луганщині.

Нагадаємо, на території Луганської області продовжується гасіння пожеж, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.