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    Події в Україні

    Пожежі на Луганщині: військові облаштували їдальню для жителів Луганщини, які зазнали лиха

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    Пожежі на Луганщині: військові облаштували їдальню для жителів Луганщини, які зазнали лиха
    Фото Facebook 14 ОМБ ім. князя Романа Великого

    Роботу їдальні забезпечують силами військової частини

    В одному із сіл Луганщини, яке постраждало від масштабної пожежі, військові облаштували їдальню для місцевих жителів.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України «АрміяInform».

    Їдальню відкрили за рішенням командира окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковника Сергія Войченка. Її роботу забезпечують силами військової частини.

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    Пожежі на Луганщині: військові облаштували їдальню для жителів Луганщини, які зазнали лиха
    Пожежі на Луганщині: військові облаштували їдальню для жителів Луганщини, які зазнали лиха
    Фото Facebook 14 ОМБ ім. князя Романа Великого

    «Смачні й гарячі перші та другі страви, салати, солодощі та фрукти – кожен із постраждалих має можливість втамувати голод у військовій їдальні, яка діятиме в селі доти, доки в ній буде потреба. Сьогодні ж першими скуштували військових наїдків юні відвідувачі, яким, впевнені, все смакувало», – зазначили у військовій бригаді.

    Раніше повідомлялося, що під час ліквідації лісових пожеж на Луганщині виявлено тіла 11 осіб, причина загибелі чотирьох із них встановлюється.

    Як повідомлялося раніше, за фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

    Волонтери з благодійного фонду «Повернись живим» оприлюднили відеозапис, на якому двоє бойовиків підпалюють траву неподалік позицій українських підрозділів на Луганщині.

    Нагадаємо, на території Луганської області продовжується гасіння пожеж, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти. 

    пожежа Луганщина військові поліція
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