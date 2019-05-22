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    Рятувальники отримають іще один спеціальний пожежний літак

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    <span>Пожежний літак АН-32П</span> - Рятувальники отримають іще один спеціальний пожежний літак
    Пожежний літак АН-32П

    Новий літак буде залучено до чергування в Єдиній системі авіаційної безпеки та цивільного захисту

    Кабмін прийняв постанову «Про затвердження програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині оснащення ДСНС сучасною авіаційною технікою», що дозволить придбати для ДСНС пожежний літак.

    Про це повідомляє прес-служба МВС.

    «Кабінет міністрів України прийняв постанову «Про затвердження програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині оснащення ДСНС сучасною авіаційною технікою». Сьогодні, 22 травня, відповідне рішення підтримали на засіданні уряду. Це дасть змогу придбати ще один сучасний пожежний літак АН-32П», - йдеться у повідомленні.

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    Наголошується, що завдяки поповненню авіаційного парку ДСНС можна буде оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації, а також це дасть можливість рятувати життя людей, оновити авіапарк та значно зменшить матеріальні збитки.

    За даними міністерства, новий літак буде залучено до чергування в Єдиній системі авіаційної безпеки та цивільного захисту з пошуку та рятування, а також для роботи в акваторіях Чорного та Азовського морів, а в пожежонебезпечний період забезпечить чергування та запобігання лісовим пожежам в Україні.

    Ан-32П – універсальний літак пожежної служби. Він може підняти на борту близько 30 пожежників зі спецспорядженням, а також 8 т води чи іншої рідини для гасіння пожежі.

    Раніше повідомлялося, що у системі МВС заплановано створення єдиної Системи авіаційної безпеки населення.

    Як зазначали у МВС, у рамках побудови цієї системи планується використання як наявних літальних апаратів (літаки Ан та гелікоптери Мі-2, Мі-8, ЕС-145), так і придбаних в рамках контракту з компанією Airbus Helicopters гелікоптерів Н-125, Н-145 та Н-225.

    Зокрема, 14 липня 2018 року МВС підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125 для МВС. У грудні 2018 року надійшли два перші вертольоти за контрактом із французькою компанією Airbus Helicopters. Перші два вертольоти Airbus надійшли на службу до Нацгвардії та ДСНС.

    30 січня в Україну прибув третій вертоліт Airbus, призначений для потреб ДСНС.

    Водночас, 22 січня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для завдань ДСНС та Нацгвардії планується закупівля літаків серії АН-74, АН-32 (П) та новітніх АН-178.

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