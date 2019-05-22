Рятувальники отримають іще один спеціальний пожежний літак



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Пожежний літак АН-32П

Новий літак буде залучено до чергування в Єдиній системі авіаційної безпеки та цивільного захисту

Кабмін прийняв постанову «Про затвердження програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині оснащення ДСНС сучасною авіаційною технікою», що дозволить придбати для ДСНС пожежний літак.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

«Кабінет міністрів України прийняв постанову «Про затвердження програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині оснащення ДСНС сучасною авіаційною технікою». Сьогодні, 22 травня, відповідне рішення підтримали на засіданні уряду. Це дасть змогу придбати ще один сучасний пожежний літак АН-32П», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що завдяки поповненню авіаційного парку ДСНС можна буде оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації, а також це дасть можливість рятувати життя людей, оновити авіапарк та значно зменшить матеріальні збитки.

За даними міністерства, новий літак буде залучено до чергування в Єдиній системі авіаційної безпеки та цивільного захисту з пошуку та рятування, а також для роботи в акваторіях Чорного та Азовського морів, а в пожежонебезпечний період забезпечить чергування та запобігання лісовим пожежам в Україні.