Кабмін планує затвердити постанови про вихід з окремих договорів з СНД



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Фото: Цензор.НЕТ

Доповідати щодо проекту постанови буде міністр фінансів Оксана Маркарова

Кабінет міністрів планує затвердити постанову про вихід України з окремих договорів, укладених в рамках Співдружності незалежних держав. Про це йдеться в порядку денному засідання уряду, призначеного на сьогодні, 22 травня.

Доповідати щодо проекту постанови «Про вихід України з окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав» буде міністр фінансів Оксана Маркарова.

Крім того, в порядку денному стоїть проект постанови щодо підписання Угоди між урядом України та урядом Монголії про взаємне скасування віз, а також постанова щодо затвердження Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Сербія про співробітництво у сфері туризму.

Також уряд планує розглянути постанову щодо виплати середнього заробітку особам, уповноваженим на виконання функцій держави, які зникли безвісти у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час збройного конфлікту або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру в Україні.

У порядку денному, крім того, стоять питання про затвердження Програми щодо оснащення ДСНС сучасною авіаційною технікою, розпорядження про схвалення Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги, перерозподіл видатків бюджету, передбачених Міноборони.