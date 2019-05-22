Кабмін планує затвердити постанови про вихід з окремих договорів з СНД
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Розсилка
Доповідати щодо проекту постанови буде міністр фінансів Оксана Маркарова
Кабінет міністрів планує затвердити постанову про вихід України з окремих договорів, укладених в рамках Співдружності незалежних держав. Про це йдеться в порядку денному засідання уряду, призначеного на сьогодні, 22 травня.
Доповідати щодо проекту постанови «Про вихід України з окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав» буде міністр фінансів Оксана Маркарова.
Крім того, в порядку денному стоїть проект постанови щодо підписання Угоди між урядом України та урядом Монголії про взаємне скасування віз, а також постанова щодо затвердження Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Сербія про співробітництво у сфері туризму.
Також уряд планує розглянути постанову щодо виплати середнього заробітку особам, уповноваженим на виконання функцій держави, які зникли безвісти у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час збройного конфлікту або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру в Україні.
У порядку денному, крім того, стоять питання про затвердження Програми щодо оснащення ДСНС сучасною авіаційною технікою, розпорядження про схвалення Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги, перерозподіл видатків бюджету, передбачених Міноборони.
Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку. Згодом він закликав президента України Володимира Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра.
Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.