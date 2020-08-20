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    Рятувальники попередили про різке погіршення погоди

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    Сильні грози очікуються на заході України&nbsp; - Рятувальники попередили про різке погіршення погоди
    Сильні грози очікуються на заході України 

    У рiчках Закарпаття та басейнів Сяну і Дністра на Львівщині та Прикарпатті очікується підняття рівнів води

    Сьогодні, 20 серпня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попереджають про грози та зливи у західних областях.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Як повідомляється, сьогодні у західних регіонах очікуються грози (I рівень небезпечності). Крім того, внаслідок значних дощів на річках Закарпатської області та річках басейнів Сяну, Дністра, (Львівська, Івано-Франківська область спостерігатиметься підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м.

    В місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного місцевого та схилового стоку, з затопленням понижених ділянок в населених пунктах, внаслідок захаращення русел малих річок. В горах існує загроза утворення локальних селевих потоків.

    Також у відомстві зазначають, що в Україні сьогодні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки в усіх регіонах окрім Закарпатської, Львівської, Волинської та Рівненської областей.

    Також у рiчках Закарпаття та басейнів Сяну і Дністра на Львівщині та Прикарпатті 20 серпня очікується підняття рівнів води.


    Раніше синоптики повідомили, що сьогодні очікується спекотна погода, на півдні до 35°. Короткочасні дощі і грози можливі лише на заході країни та на Житомирщині

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